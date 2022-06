Seit Dienstag ist in Kroatien die Spritpreis-Deckelung an allen Tankstellen abseits der Autobahnen aktiv. Ein Liter Diesel darf demnach maximal 13,08 Kuna (1,74 Euro) kosten, Normalbenzin kommt auf 13,50 Kuna (1,80 Euro). Autobahntankstellen schraubten die Preise allerdings nach oben.

Das sorgt für Unmut bei den Betreibern. Weil sich die Einkaufspreise für Treibstoff weiterhin auf hohem Niveau bewegen, müssen Tankstellen im Landesinneren ihren Sprit zu einem günstigeren Preis verkaufen, als sie selbst dafür bezahlen. Tomislav Šestan vom Verband kleiner Tankstellenbetreiber befürchtet, seinen Betrieb nicht länger geöffnet halten zu können: "Wenn der Großhandelspreis höher ausfällt als der Einzelhandelspreis, können wir so nicht weitermachen", sagte er in einem Interview mit dem kroatischen Fernsehsender RTL. Šestan betreibt eine die Tankstelle "Tomica Benz" in Klinča Sela, etwa 30 Kilometer von Zagreb entfernt und die erste Tankstelle nach der Autobahnabfahrt Donja Zdenčina.

Eine Woche würde er mit seinen Vorräten, etwa 10.000 Liter, noch auskommen, danach wisse er nicht mehr, wie es weitergeht. Offen lassen könne er nur, wenn er den Treibstoff teurer verkauft. Der Tankbetreiber-Verband schlägt daher vor, die Marge von 65 Lipa für Benzin und Diesel beizubehalten. "Nicht mehr, nicht weniger", betont Šestan. Die Einsparungen liegen derzeit bei 2,45 Kuna pro Liter Benzin und 3,56 Kuna pro Liter Diesel. Der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenković betonte am Dienstag, dass die Maßnahme notwendig sei, um den Lebensstandard der Bürgerinnen und Bürger aufrechtzuerhalten. Die Preisobergrenze wird die nächsten zwei Wochen in Kraft sein.

Keine Preissteigerung für Touristen

Nicht-kroatische Staatsbürger sollen derweil keinen höheren Preis bezahlen müssen als Inländer. Anders als in den Nachbarländern Ungarn und Slowenien. Dort werden Pkw mit ausländischer Zulassung höhere Tankpreise verrechnet. Während eines EU-Gipfels in Brüssel Ende Mai kritisierte Plenković die Vorgehensweise von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und bezeichnete die Regelung als "eine klare Verletzung des Rechts". In Kroatien sei die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme nicht gegeben, da das Land den Status als "beliebtes Autoziel für Touristen" nicht verlieren dürfe.