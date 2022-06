Slowenien kämpft mit Sprit-Engpässen, Tankbetrug nimmt zu

Geplante Spritpreis-Erhöhungen in Slowenien sorgen derzeit für leere Zapfsäulen. Die OMV arbeitet "mit Nachdruck" an neuen Treibstoff-Lieferungen. In anderen Balkanländern werden vermehrt Diebstähle an Tankstellen gemeldet.