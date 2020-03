''Die Situation war schwierig''Infizierte Frau hat in Südtirol Kind zur Welt gebracht

Die Frau kam mit hohem Fieber in die Notaufnahme, anschließend wurde ein Kaiserschnitt durchgeführt.

© Sujetbild (c) APA/DPA/MARCEL KUSCH

Eine mit dem Coronavirus infizierte junge Frau hat am Samstag in Südtirol im Krankenhaus Bozen entbunden. Sie kam mit hohem Fieber in die Notaufnahme, anschließend wurde ein Kaiserschnitt durchgeführt, teilte das Land Südtirol mit. "Die Situation war schwierig", sagte Martin Steinkasserer, Primar der Gynäkologie und Geburtshilfe. Mutter und Kind gehe es den Umständen entsprechend gut.

Bei der frisch gebackenen Mutter handelt es sich um eine bereits bekannte Risikopatientin. Nachdem sie in die Notaufnahme gekommen war, wurde sie auf das Virus getestet und sogleich isoliert. "Im Laufe der Nacht hat sich die respiratorische Situation der Mutter verschlechtert, weshalb wir einen raschen Kaiserschnitt durchführen mussten", berichtete Steinkasserer. Der schwierige Eingriff wurde unter "großen Sicherheitsvorkehrungen für Mutter, Kind und Mitarbeitende durchgeführt", hieß es weiter.

Der neugeborene Bub ist nicht infiziert. Die Mutter muss noch einige Zeit isoliert bleiben.