Coronavirus "Chiuso per virus": Italien sperrt zu

Corona hat in unserem südlichen Nachbarland das öffentliche Leben mehr oder weniger zum Erliegen gebracht. Nicht alle scheinen unglücklich darüber. Ein Lokalaugenschein unseres Korrespondenten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Coronavirus lähmt das Land © (c) APA/AFP/ANDREA PATTARO

Strahlender Frühlingshimmel am Donnerstagvormittag in Rom. Im Park der Villa Pamphili im Westen der Ewigen Stadt begegnet man zu dieser Tageszeit normalerweise nur ein paar einsamen Joggern. An diesem Tag ist es anders: Eltern sind mit ihren Kindern unterwegs. Auf dem Spielplatz sieht man Mütter mit Kindern im Kindergartenalter. Auf einer Wiese spielt ein Vater mit seinem Sohn Fußball.