Eine Zwiebel soll vor dem Coronavirus schützen: Haarsträubende Falschmeldungen wie diese kursieren derzeit in den sozialen Medien. Facebook will dagegen vorgehen.

© (c) EM Art - stock.adobe.com

Eine geschälte Zwiebel im Raum ziehe Bakterien an, und würde diese Töten, "auch den Corona". So lautet die Aussage eines Kettenbriefes, der in den sozialen Medien kursiert. Natürlich handelt es sich dabei um eine Falschmeldung, wie Mimikama (eine Plattform, die Fake News identifiziert) aufklärt. Aufmerksame Leser erkennen das schon daran, dass in diesem Zusammenhang von Bakterien gesprochen wird: Das Coronavirus ist – wie es der Name nahelegt – ein Virus. Zwiebel haben trotz gewisser gesundheitlicher Vorteile keinen Einfluss auf seine Verbreitung.

Fake-News rund um das Thema machen schon länger die Runde, vor allem in den sozialen Medien, wohl auch durch die Verunsicherung vieler User angetrieben. Vor allem auf WhatsApp kursieren Kettenbriefe mit Falschinformationen. Der Inhalt: "Onkel und Nichte" wären gerade in China und hätten Insiderinformationen oder "Informationen von einer Person, die ein Magistrat absolviert hat und in einem Krankenhaus in Shenzhen arbeitet."

Facebook, auf deren Plattformen (dazu gehören auch Instagram und WhatsApp) derartige Fake-News stark verbreitet werden, hat unterdessen angekündigt, gegen diese vorzugehen. So will man Posts mit Missinformationen zum Virus löschen, sollten diese eine Gefährdung darstellen. Auch Werbungen, die suggerieren, vor dem Virus zu schützen oder ein Heilmittel zu sein, sollen nicht mehr zugelassen werden.