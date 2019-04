Bei sechs Explosionen in Kirchen und Hotels sind in Sri Lanka mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen. Es soll sich um Terroranschläge handeln. Nun soll es zu einer neuen Explosion mit weiteren Opfern gekommen sein.

Bei mutmaßlichen Terroranschlägen sind am Ostersonntag in Sri Lanka mindestens 185 Menschen getötet und mehr als 450 Menschen verletzt worden. Das teilten die Polizei und Krankenhäuser mit. Unter den Opfern seien mindestens elf Ausländer, sagte ein Polizeivertreter der Nachrichtenagentur AFP. Woher die Ausländer stammten, war zunächst unklar. Bisher gibt es keine Hinweise auf betroffene Österreicher. Die Lage sei aber weiter unübersichtlich, hieß es am Sonntag aus dem Außenministerium auf Anfrage der APA.

Binnen einer halben Stunde hatten sich sechs Explosionen ereignet. Zielscheibe waren nach Angaben der Polizei drei Luxushotels sowie eine Kirche in der Hauptstadt Colombo. Zwei weitere Detonationen erschütterten zwei Kirchen außerhalb Colombos, während die Menschen die Ostermesse feierten.

Weitere Opfer bei neuer Explosion

In einem Hotel in Sri Lankas Hauptstadt Colombo hat es eine neue Explosion gegeben: Dabei kamen nach Polizeiangaben mindestens zwei Menschen ums Leben. Andere Berichte meldeten die siebente Explosion in Dehiwela, einem Vorort der Hauptstadt Colombo.

Polizeichef hatte vor Anschlägen gewarnt

Regierungschef Ranil Wickremesinghe sprach von "feigen Angriffen". Zehn Tage zuvor hatte Sri Lankas Polizeichef Pujuth Jayasundara vor möglichen Selbstmordanschlägen auf Kirchen und auf das indische Hochkommissariat durch die radikalislamische Gruppe NTJ gewarnt. Er berief sich dabei auf Informationen eines "ausländischen Geheimdiensts".

Reaktionen Van der Bellen und Kneissl verurteilen Anschläge

Mehrere Explosionen

Die ersten Explosionen wurden in den Kirchen St. Antonius in Colombo und St. Sebastian in dem außerhalb der Hauptstadt gelegenen Ort Negombo gemeldet. Zu dem Zeitpunkt feierten die Gläubigen gerade die Ostermesse. Die dritte Kirche liegt in Batticaloa im Osten Sri Lankas.

Die Bomben in der St. Anthony Kirche in Colombo, der Kirche St. Sebastian in Nigombo und einer Kirche in Batticaloa explodierten am Ostersonntagmorgen zwischen 8.30 Uhr und 9.00 Uhr Ortszeit, berichtete die Tageszeitung Colombo Telegraph auf ihrer Webseite laut Kathpress. Etwa zur gleichen Zeit seien Bomben in den drei Fünfsterne-Hotels Shangri-La, Cinnamon Grand und Kingsbury in Colombo in die Luft gegangenen.

Die dem heiligen Antonius von Padua geweihte Kirche gilt als Nationalheiligtum der Katholiken des mehrheitlich buddhistischen Sri Lanka.

Zwei Hotels und eine der Kirchen befinden sich in Colombo, die zweite Kirche steht in Negombo nördlich der Hauptstadt. Staatspräsident Maithripala Sirisena sprach von "Angriffen". Die Streitkräfte und die Polizei würden der "Verschwörung" auf den Grund gehen. Mindestens ein Mensch wurde bei einer Explosion im Restaurant des Cinnamon Grand Hotel getötet, wie ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Das Hotel liegt in der Nähe der Residenz des Regierungschefs.

Auf der Facebook-Seite einer Kirche in dem Ort Negombo war von einem Bombenanschlag die Rede. "Bitte kommt und helft, solltet ihr Angehörige hier haben", hieß es dort.

Hintergrund: Sri Lanka Nur sieben Prozent im mehrheitlich buddhistischen Sri Lanka sind Christen. Zu ihnen gehören Mitglieder der tamilischen Minderheit und der singhalesischen Mehrheit.

im mehrheitlich buddhistischen Sri Lanka sind Christen. Zu ihnen gehören Mitglieder der Minderheit und der Mehrheit. Der südasiatische Inselstaat ist ein beliebtes Touristenziel , auch für Europäer.

, auch für Europäer. Sri Lankas 26-jähriger Bürgerkrieg war 2009 zu Ende gegangen. Die Rebellengruppe Befreiungstiger von Tamil Eelam (LTTE) hatten für einen unabhängigen tamilischen Staat im Norden des Landes gekämpft. Die Armee besiegte die Aufständischen schließlich mit aller Härte. Die UN wirft beiden Seiten Kriegsverbrechen vor.