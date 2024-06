2010 ist die damals 13-jährige Albanerin Artiola Koxherri an Leukämie erkrankt. Die Ärzte gaben ihr nur noch wenige Tage zu leben. „Doch dann passierte ein Wunder“, erinnert sich Artiola. Der Unternehmer Robert Rogner, dem das Hotel gehörte, indem Artiolas Mutter arbeitete, brachte sie nach Österreich – wo sie in Klagenfurt geheilt werden konnte. Heute ist Artiola selbst Ärztin und besuchte vergangenes Wochenende ihren Lebensretter in der Oststeiermark.

2011 war die Freude über die Heilung groß: Robert Rogner, Artiola, Wilhelm Kaulfersch, Barbara Jauk, Fatmira Koxherri, Roland Peters (von links). © KLZ/Markus Traussnig

Für die Liebe ist man nie zu alt. Das gilt auch für Harold Terens (100) und seine Verlobte Jeanne Swerlin (96). Der D-Day-Veteran nutzte dabei einen ganz besonderen Moment. Bevor sich die beiden am Samstag das „Ja“-Wort geben wollen, wird der 100-Jährige an der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in Frankreich am 6. Juni teil. Der rüstige US-Amerikaner gehört zu den rund 200 noch lebenden Veteranen, die den D-Day als Soldat miterlebt haben.

Harold Terens hat mit 100 Jahren geheiratet © AFP / Marco Bello

Der Wiener Tiergarten Schönbrunn darf sich über den ersten Straußen-Nachwuchs in der mehr als 270-jährigen Geschichte des Zoos freuen. „Bei uns im Tiergarten lebt seit 2021 der Nordafrikanische Rothalsstrauß. Er ist die größte Unterart des Afrikanischen Straußes und somit der größte und schwerste Vogel der Welt“, berichtete Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Nun konnten erstmals Eier in einem Inkubator ausgebrütet werden.

Mitte Mai zeigte sich der Nachthimmel vielerorts in Österreich in Pink, Violett oder auch in Grüntönen. Verantwortlich waren Polarlichter, die auch in unseren Breitengraden zu bestaunen waren. Das Schauspiel könnte sich jetzt Anfang Juni nochmals wiederholen. Denn die Sonnenrotation ist fast vollendet, die Voraussetzungen sind gut.

Polarlichter | Die Polarlichter kehren zurück © LR Michael Schmidt Jennersdorf

Nutella erfreut sich bei vielen Schokoladenliebhabern großer Beliebtheit. Für Veganerinnen und Veganer war der Brotaufstrich wegen des enthaltenen Milchpulvers bisher jedoch nicht genießbar. Das soll sich nun ändern. „Nutella verändert sich, entwickelt sich weiter“, kündigte der Chef des italienischen Konzerns Végé an. Die vegane Alternative ersetzt das Milchpulver durch eine Geheimzutat, Palmöl bleibt jedoch weiterhin zum Leidwesen vieler enthalten.