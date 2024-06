In der baden-württembergischen Stadt ist ein AfD-Gemeinderats-Kandidat am späten Dienstagabend mit einem Messer angegriffen worden. Der Mann sei verletzt worden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch erfuhr. Demnach wurde der Täter noch am Abend festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich um 22.45 Uhr in der Nähe des Marktplatzes, nachdem der AfD-Kandidat einen Plakatabreißer auf frischer Tat ertappt hatte, wie der Kreisverband der AfD mitteilt. Als er die Person stellte, sei er angegriffen und mit einem Messer verletzt worden, berichtet die deutsche „Bild“-Zeitung. Die Polizei Mannheim bestätigte bislang nur, dass es einen Polizeieinsatz gab. Genauere Informationen soll es im Tagesverlauf geben.

Der AfD-Politiker soll sich noch im Krankenhaus, habe aber nur Schnittverletzungen davongetragen, heißt es in der Aussendung der Partei. „Wir sind erschrocken und bestürzt“, so der AfD-Landesvorsitzende Markus Frohnmaier.

Erst am 31. Mai war es in Mannheim zu einem brutalen Messerangriff gekommen. Dabei hatte der Afghane Sulaiman Ataee (25) einen Polizisten ermordet und mehrere Menschen verletzt. Die Attacke hatte offenbar dem Islam-Kritiker Michael Stürzenberger (59) gegolten.