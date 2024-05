Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge im Gazastreifen die Leiche der Deutsch-Israelin Shani Louk gefunden. Das teilte Armeesprecher Daniel Hagari am Freitag mit. Bei den beiden weiteren Leichen handle es sich um Itzhak Gelerenter und Amit Buskila. Die drei waren am Morgen des 7. Oktober auf dem Supernova-Musikfestival in der Nähe von Re‘im gewesen. Unmittelbar nach der Attacke gingen Videos um die Welt, die Hamas-Kämpfer zeigen, wie sie den leblosen Körper Shani Louks in Gaza präsentieren. Die Deutsch-Israelin war 22 Jahre alt.