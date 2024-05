Diese Gelegenheit auf einen süßen Mitternachtssnack ließ sich ein vorbeiziehender Bär in der Nacht auf Donnerstag im norditalienischen Val di Zoldo nicht entgehen. Er plünderte kurzerhand einen ganzen Bienenstand und verschlang dabei nach Angaben der Provinz Belluno (Venetien) rund 80 Kilogramm an Honig und Waben. Wegen des schlechten Wetters hätten die Bienen keine Chance gehabt und seien verloren. Der Schaden für den Imker sei beträchtlich, heißt es in der Mitteilung.

Polizei inspizierte „Tatort“

Die Polizei wurde eingeschaltet, um den "Tatort" zu untersuchen. Auf dem Rahmen des Bienenstocks wurden Fußabdrücke und Kratzer gefunden, die auf einen Bären als Übeltäter schließen lassen. Die Beamten stellten in der Umgebung einige Fotofallen auf. Verdächtigt wird ein umherstreifendes Männchen auf der Suche nach neuen Revieren, das aus dem Trentino gekommen sein könnte.

Die Wanderung von Bären in der Gegend von Belluno ist nichts Neues: In der Nacht auf den 9. Mai wurde mit einer Fotofalle in der Gemeinde Vigo di Cadore ein Exemplar nachgewiesen. Ob es sich dabei um ein Tier aus der Trentiner oder slowenischen Population handelt, könne derzeit nicht gesagt werden, wie das Nachrichtenportal ildolomiti.it berichtet Angesichts des jüngsten "Übergriffs" im Val di Zoldo empfiehlt die Provinzpolizei den Imkern, ihre Bienenstöcke täglich zu kontrollieren, vor allem solche, die weit von den Häusern entfernt sind.