Barrierefreies Rauchen gehört sukzessive der Vergangenheit an: Weißer Rauch steigt in allen Herren Ländern auf, wenn es um die Beschränkung von Tabak und Nikotinprodukten geht. Für Aufsehen sorgt nun ein Vorstoß der irischen Regierung. Auf der Insel soll nämlich das gesetzliche Mindestalter für den Erwerb von Tabakprodukten (E-Zigaretten wären davon ausgenommen) künftig von 18 auf 21 Jahre angehoben werden. Bisher ist ein derartiger Eingriff – trotz erreichter Volljährigkeit – vor allem aus den USA bekannt. In Europa wäre Irland, gemeinsam mit Lettland, das den Verkauf ab 2025 ab 20 Jahren ansetzt, damit Vorreiter.