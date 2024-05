Melinda French Gates steigt aus der gemeinsam mit ihrem Ex-Ehemann und Microsoft-Gründer Bill Gates geführten Stiftung aus und konzentriert sich auf ihr eigenes Projekt zur Förderung von Frauen und Familien. Der 7. Juni werde ihr letzter Arbeitstag bei der Bill and Melinda Gates Foundation sein, schrieb Melinda Gates am Montag bei X. "Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen." Sie sei sehr stolz auf die gemeinsame Arbeit bei der Stiftung, sei aber auch davon überzeugt, dass diese in einem sehr guten Zustand sei und herausragende Führungskräfte habe.

Nach einigen schwierigen Jahren, in denen Melinda mitansehen habe müssen, wie die Rechte von Frauen in den USA und auf der ganzen Welt zurückgedrängt worden seien, wolle sie sich nun speziell dort engagieren, erklärte Stiftungs-Chef Mark Suzman am Montag.

Melinda und Bill schenkten Stiftung knapp 60 Milliarden Dollar

Die Stiftung, die sie nun verlässt, ist eine der einflussreichsten im Bereich der globalen öffentlichen Gesundheit. Seit ihrer Gründung hat sie mehr als 75 Milliarden Dollar ausgegeben, unter anderem im Kampf gegen Kinderlähmung. Von 1994 bis 2018 schenkten Bill und Melinda der Stiftung den Angaben zufolge rund 59,5 Milliarden Dollar.

„Gemäß meiner Vereinbarung mit Bill werde ich nach meinem Ausscheiden aus der Stiftung über zusätzliche 12,5 Milliarden Dollar verfügen, die ich in meine Arbeit für Frauen und Familien investieren kann“, schrieb Melinda Gates auf der Plattform X, ohne Details zu nennen. Mit ihrem Ausscheiden als Co-Vorsitzende wird die Stiftung ihren Namen in Gates Foundation ändern und Bill Gates wird der alleinige Vorsitzende sein.

Scheidung im Jahr 2021

Bill und Melinda hatten sich 2021 nach 27 Jahren Ehe getrennt, aber angekündigt, ihre wohltätige Arbeit fortzusetzen. „Es tut mir leid, dass Melinda geht, aber ich bin sicher, dass sie in ihrer zukünftigen philanthropischen Arbeit einen großen Einfluss haben wird“, schrieb Bill Gates nun auf X. Melinda Gates, die laut Forbes ein eigenes Vermögen von rund elf Milliarden Dollar hat, verwaltet einen Teil ihrer Investitionen und ihrer wohltätigen Arbeit über ihr Unternehmen Pivotal Ventures. Die 2015 gegründete Gesellschaft konzentriert sich auf Frauen und Familien.

Bill Gates, der 1975 zusammen mit Paul Allen den späteren IT-Riesen Microsoft gegründet hatte, gilt als einer der reichsten Menschen der Welt. Melinda Gates studierte zunächst Informatik und Volkswirtschaftslehre, später schloss sie ein Management-Studium ab. Im ersten Jahrzehnt ihrer Karriere arbeitete sie bei Microsoft an der Entwicklung von Multimediaprodukten.