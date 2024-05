Ein Mord mit sehr tragischem Hintergrund soll in den USA passiert sein. Der 76-jährige Ronnie Wiggs muss sich vor Gericht wegen der Tat verantworten. Er soll seine Ehefrau im Krankenhaus erwürgt haben. Begründung: Er könne die medizinische Versorgung für sie nicht mehr bezahlen.

Seine Frau lag im Krankenhaus, weil ihr ein neuer Dialyseausgang gelegt werden sollte. Nach dem Eingriff erlitt die Frau in der Nacht einen Herzstillstand, was in der Folge einen Alarm auslöste, berichtet der amerikanische Sender „FOX4“.

Angeklagter sei depressiv

Laut der Gerichtsakten sind die Krankenschwestern aufgrund des Alarms in das Zimmer der Frau geeilt und sahen noch, wie Wiggs seiner Frau mit einer Hand den Mund zugehalten und sie mit der anderen Hand gewürgt haben soll. Seine Frau konnte nicht mehr gerettet werden, sie war gehirntot. Wiggs gab vor den Krankenhaus-Mitarbeitern seine Tat zu und ließ sich widerstandslos von der Polizei festnehmen. Laut dem Verhörprotokoll soll Wiggs schon zweimal vergeblich versucht haben, seine Frau zu töten. „Er gab an, depressiv zu sein, weil er nicht mehr länger die medizinische Behandlung seiner Frau zahlen konnte. Deshalb wollte er lieber, dass sie tot ist.“ Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft. Die Kaution von 250.000 Dollar konnte er nicht stellen.