Italien verbietet umstrittenes Hunde-Yoga

In den sozialen Medien erfreut sich der Trend großer Beliebtheit, Tierschutzorganisationen sind weniger begeistert: Yogastunden mit Welpen, die den Teilnehmenden zum Kuscheln und Spielen zur Verfügung stehen sollen, überfordern die Hunde und setzen sie unnötigem Stress aus. Nach zahlreichen Beschwerden hat das italienische Gesundheitsministerium den Einsatz von Tieren in Yogastunden für illegal erklärt. Damit müssen Yoga-Fans in Italien künftig auf das Training mit den Vierbeinern verzichten.

Für Hunde ist das Fitnessprogramm oft mit Stress verbunden © IMAGO/Eva Blanco

Australien will die Schuldenspirale stoppen

Rund drei Millionen Menschen werden von einer geplanten Haushaltsreform der australischen Regierung profitieren. Konkret soll der Verbraucherpreisindex, der sich derzeit auf Rekordniveau befindet, gesenkt werden. Besonders australische Studierende aus einkommensschwachen Familien kommt das zugute. Bisher wurde ihnen der Studienkredit, der sich am Verbraucherpreisindex orientiert, beim Berufseinstieg direkt vom Gehalt abgezogen. Da der Verbraucherpreisindex in den letzten Jahren aber deutlich schneller gestiegen ist als die Gehälter, gerieten viele in eine Schuldenspirale. Dieses Problem soll nun beseitigt werden. Im Durchschnitt sollen die Studierenden um rund 1000 Euro entlastet werden.

Kreativer Heiratsantrag bei der Feuerwehr

Feuerwehrmann Marco Rosenmaier hat sich am vergangenen Sonntag etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Bei einer Schauübung der Feuerwehr Pöllau machte er seiner Lebensgefährtin Stefanie Nöhrer einen Heiratsantrag. Während die Veranstaltung in vollem Gange war, fuhr zwischen den Schauübungen ein Einsatzfahrzeug vor. Während sich der Atemschutztrupp der Feuerwehr auf die Suche nach einer vermissten Person machte, wartete Rosenmaier bereits in einem aus Schläuchen geformten Herz, um Nöhrer die Frage aller Fragen zu stellen. Nach dem „Ja“ von Nöhrer öffnete sich schließlich die Ladebordwand des LKE-A und 150 Herzluftballons stiegen in den Himmel.

Nach dem „!a“ wurde angestoßen © Ff Pöllau

Jeder will Gloria retten

„Alle wollen Gloria helfen. Tausende haben sich bereits gemeldet. Diese Solidarität tut der Familie des kranken Mädchens so gut“, sagt Julia Neugebauer. Die Sprecherin des Vereins „Geben für Leben“ ist überwältigt: Vor knapp zweieinhalb Wochen haben sie und ihr Team einen Aufruf gestartet, weil ein drei Monate altes Baby dringend Stammzellen braucht. „Jetzt gibt es eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft, die der Familie zeigt, dass sie nicht allein ist.“ Schulen, Vereine und Firmen hätten sich reihenweise bei der Familie gemeldet, um sich typisieren zu lassen und hoffentlich zum Lebensretter zu werden.

In Leoben entstehen die Implantate der Zukunft

Implantate aus metallischem Glas sollen nach Expertenmeinung widerstandsfähiger und elastischer sein. „Sie kommen den Eigenschaften des Knochens näher“, erklärt Florian Spieckermann von der Montanuniversität Leoben. Mit einer speziellen Optik im Laserstrahl ist es der obersteirischen Universität gemeinsam mit dem Erich-Schmid-Institut für Werkstoffkunde gelungen, diese Gläser im 3D-Drucker herzustellen. Damit könnten schon bald maßgeschneiderte Implantate etwa für Kinder möglich sein. Ihre Forschungsarbeit wurde nun in der Fachzeitschrift „Advanced Functional Materials“ veröffentlicht. Sepide Hadibeik, Florian Spieckermann und Jürgen Eckert vom Department Werkstoffwissenschaft der Montanuniversität Leoben haben in Kooperation mit dem Swiss Advanced Manufacturing Center in Biel erstmals ein fortschrittliches Verfahren zur additiven Fertigung von metallischen Gläsern eingesetzt.