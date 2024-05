Sie gelten als eine medizinische Sensation: Hannah Grace, Lucy Marie, Rebecca Claire, und Petra Anne. Die vier Mädchen wurden am 1. Mai 2024 in Texas als eineiige Vierlinge geboren. Die Wahrscheinlichkeit, eineiige Vierlinge zu bekommen, die natürlich und nicht durch künstliche Befruchtung gezeugt wurden, liegt bei nur 1:13 Millionen. Damit sind die vier Babys eine buchstäblich kleine Sensation. Insgesamt erst 72 Mal überhaupt wurde die Geburt genetisch identischer Vierlinge, die auf natürlichem Wege entstanden sind, dokumentiert.

Mercedes und Jonathan Sandhue aus Texas können ihr Glück kaum fassen, geht es ihren kleinen Mädchen den Umständen entsprechend doch gut. Am 1. Mai kamen ihre Vierlingsmädchen im Texas Children's Hospital per Kaiserschnitt zur Welt. Da die Kinder in der 29. Schwangerschaftswoche geholt wurden, liegen sie noch auf der Intensivstation, müssen künstlich ernährt werden und erhalten Unterstützung bei der Beatmung.

Erst in der siebten Schwangerschaftswoche erfuhr Mercedes Sandhue bei einem Ultraschall von ihrer Mehrlingsschwangerschaft. Das Paar hat bereits zwei Söhne.