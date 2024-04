Nur zwei Tage nach dem tödlichen Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Sydney hat ein Mann in einer Kirche der australischen Metropole mehrere Menschen niedergestochen. Bei dem Angriff in der Christ The Good Shepherd Church in Wakeley wurden nach Angaben der Rettungskräfte vier Menschen verletzt. Der Täter wurde festgenommen.

Mehrere Verletzte

Bei den vier Verletzten handelt es sich den Rettungskräften zufolge um Männer im Alter zwischen 20 und 70 Jahren, sie erlitten vor allem Schnittwunden. Auch ein Bischof soll darunter sein. Auf Bildern einer Liveübertragung war zu sehen, wie ein Mann sich dem Altar nähert, seinen rechten Arm hebt und mit einem Messer auf den Geistlichen einsticht. Unter den Gläubigen bricht Panik aus, Schreie sind zu hören.

Erst am Samstag hatte ein psychisch kranker Mann in einem Einkaufszentrum in Sydney fünf Frauen und einen Mann mit einem Messer erstochen und zahlreiche weitere schwer verletzt, darunter ein Baby. Gestoppt wurde der Angreifer von einer Polizistin, die sich ihm allein in den Weg stellte und ihn erschoss.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 40-Jährige offenbar gezielt Frauen angegriffen. Einen terroristischen Hintergrund schlossen die Ermittler aus. Der Vater des Täters sagte vor Journalisten zum möglichen Motiv seines Sohnes: „Er wollte eine Freundin, aber er hatte keine sozialen Fähigkeiten und war frustriert.“