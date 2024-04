In einem Einkaufszentrum in Sydney sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen niedergestochen worden. Der „Sydney Herald Chronicle“ berichtete in seiner Online-Ausgabe von mindestens sechs Toten. Eine Stellungnahme lag auch bereits vom australischen Premier Anthony Albanese vor, der sich auf „verheerende Ereignisse“ bezog. Der Angreifer wurde von Polizisten erschossen, erklärte die Polizei in einer Pressekonferenz. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die Polizei schließt einen „terroristischen“ Hintergrund aber mittlerweile nicht mehr aus. „Tragischerweise wurden zahlreiche Todesopfer gemeldet und die ersten Gedanken aller Australier gelten den Betroffenen und ihren Angehörigen“, schrieb Albanese auf X. Der Angriff ereignete sich demnach am Samstag kurz vor 16.00 Uhr Ortszeit im Einkaufszentrum Westfield Bondi Junction in der australischen Metropole. In Internet kursierten Videos, die einen Mann zeigten, der mit einem Messer bewaffnet durch das Einkaufszentrum lief.

Die Polizei rief die Bevölkerung auf, die Gegend zu meiden. Hunderte Menschen wurden laut Medienberichten aus dem Einkaufszentrum evakuiert. Ein Großeinsatz der Polizei war im Gang, Augenzeugen berichteten von Schüssen. Sanitäter behandelten am Tatort Verletzte. Mehrere Beiträge in den sozialen Medien zeigten Menschenmassen vor dem Einkaufszentrum. Weitere Details zu mutmaßlichen Tätern und dem Hergang gab es noch nicht.