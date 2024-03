Geheimnisvoller Roter Planet – er ist durchschnittlich 228 Millionen Kilometer von uns entfernt und doch wird er gerade auf unserer Erde nachgestellt: Im Rahmen der Mars-Simulation Amadee-24 des Österreichischen Weltraum Forums (ÖWF) verbringen sechs „Analog“-Astronautinnen und -Astronauten, zwei Frauen und vier Männer, einige Wochen in Armenien in marsähnlicher Umgebung. Ziel der noch bis 5. April dauernden Mission ist es, die Kooperation von Mensch und Maschine bei einer zukünftigen bemannten Marsexpedition schon jetzt zu proben. Insgesamt arbeiten etwa 250 Forschende aus 26 Nationen mit. Testen, was einmal sein wird.