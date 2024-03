Bei einem Busunglück in Südafrika sind mindestens 45 Menschen getötet worden. Der Bus sei rund 50 Meter von einer Brücke in die Tiefe gestürzt und dann am Grund einer Schlucht zerschellt, teilte am Donnerstag das Transportministerium mit. Den Angaben zufolge war er „offenbar“ vom Nachbarland Botswana nach Moria im Norden von Südafrika unterwegs.

Es habe „mindestens 45 Tote und einen Schwerverletzten“ gegeben. Laut den lokalen Behörden handelt es sich bei dem einzig Überlebenden um einen achtjährigen Jungen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Das Unglück ereignete sich nahe Mamatlakala in der nördlichen Provinz Limpopo.

In einem Statement, dass das nationale Transportministerium unter anderem auf X veröffentlichte, sprach Verkehrsministerin Lydia Chikunga den Familien der Opfern ihr herzlichstes Beileid aus:

„Ich spreche den Familien, die von dem tragischen Busunglück in der Nähe von Mamatlakala betroffen sind, mein tief empfundenes Beileid aus. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schweren Zeit bei Ihnen. Wir mahnen weiterhin zu einer verantwortungsvollen Fahrweise und zu erhöhter Wachsamkeit, da an diesem Osterwochenende mehr Menschen auf unseren Straßen unterwegs sind“, hieß es in der Mitteilung.