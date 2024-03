Nach dem tragischen Flixbus-Unfall in Kärnten ist es nun auch in Sachsen zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, soll ein Flixbus auf der A 9 in Sachsen zwischen Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz bei Leipzig in Richtung München verunglückt sein.

Aus noch ungeklärter Ursache sei der Bus von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen. Nach Angaben der Rettungskräfte sollen mehrere Personen verletzt worden sein, mindestens fünf Personen sollen bei dem Unfall ums Leben gekommen sein. Über die Identität der tödlich verunglückten Personen ist bislang nichts bekannt.

Neben mehreren Rettungskräften sind auch fünf Hubschrauber unterwegs, um die Verletzten zu versorgen. Eine genaue Anzahl der Verletzten ist nicht bekannt.