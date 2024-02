Im August 2023 wurde im Zoo von Juigalpa in Nicaragua, Mittelamerika, das Pumababy „Itzae“ geboren. Wegen seines seltenen Albino-Aussehens erhielt es den Spitznamen „Geschenk Gottes“. Dem seltenen Tier wurden zunächst keine großen Überlebenschancen eingeräumt. In den ersten zwölf Wochen nach seiner Geburt wurde Itzae zwölf Wochen lang von den Zoobesuchern isoliert und vom Tierpark beschützt. Dass das Pumamädchen heute ein unbeschwertes Leben führt, grenzt für viele an ein kleines Wunder, wie „Heute“ schreibt.

Generell sind weltweit nur vier Fälle dieser Puma-Art bekannt, Itzae“ ist einer davon. Weil das Mädchen keine roten Augen hat, lautet die Diagnose „Leuzismus“ und nicht „Albinismus“. Obwohl Leuzismus ebenfalls auf einem Gendefekt beruht, birgt er nicht die gleichen schwerwiegenden gesundheitlichen Risiken wie Albinismus, der zu Sehproblemen und extremer Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht führt.