In den Sozialen Netzwerken wird derzeit ein Video von Oppositionsführer Alexej Nawalny kräftig geteilt, das offenbar nach dessen Ableben verbreitet werden sollte. In diesem spricht er davon, dass, wenn „sie“ (vermutlich Putin und seine Verbündeten) sich dazu entscheiden, ihn zu töten, dies nur eins bedeutet: Nämlich „dass wir unglaublich stark sind“. Diese Macht, so Nawalny weiter, müsse genutzt werden und der Widerstand dürfe auf keinen Fall aufgegeben werden. Der Triumph des Bösen würde alleine darin liegen, dass die Guten nichts tun.

Das Video, das insgesamt 42 Sekunden lang ist, können Sie hier sehen: