Mehrere Jahre nach dem Diebstahl einer goldenen Toilette in Großbritannien haben drei Verdächtige die Vorwürfe vor Gericht bestritten. Ein 39-Jähriger und ein 38-Jähriger plädierten am Freitag vor einem Gericht in Oxford auf nicht schuldig, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Ihnen wird Einbruchsdiebstahl vorgeworfen. Auch ein 35-Jähriger, der in die Pläne verwickelt sein soll, wies eine Beteiligung zurück.

Die Anklagebehörde wirft auch einem vierten Mann vor, involviert gewesen zu sein. Die Kunstinstallation aus 18-karätigem Gold war im September 2019 aus dem Blenheim Palace, dem Geburtsort des früheren Premierministers Winston Churchill, gestohlen worden. Das Werk des Italieners Maurizio Cattelan wurde bei einer Ausstellung gezeigt. Das Klo war voll funktionsfähig und durfte sogar von den Besuchern benutzt werden.