Es waren Bilder, die um die Welt gingen. Ausgetrocknete kleine Körper, die auf den ersten Blick nicht zuordenbar waren, tauchten vergangenen Herbst in einem Karton in einem DHL-Büro in der peruanischen Hauptstadt Lima auf. Prompt gab es abstruse Verschwörungstheorien über mögliche Alienkörper, die auf der Erde gefunden wurden. Nun kommt jedoch die Entwarnung.

Bei den im März gefundenen Figuren handelt es sich nicht um Außerirdische, sondern um Puppen aus irdischen Knochen. „Das sind keine Außerirdischen. Es sind Puppen aus Tierknochen von diesem Planeten, die mit modernen synthetischen Klebstoffen zusammengefügt wurden“, sagt Flavio Estrada, Archäologe am peruanischen Institut für Forensik und Gerichtsmedizin auf einer Pressekonferenz von der „Reuters“ berichtete. Außerirdisches Leben schließen die Experten aus.

Vor der offiziellen Bestätigung durch die Wissenschaft hatten sich viele Verschwörungstheorien gebildet. „Das sind keine Menschen“, sagte etwa der UFO-Enthusiast und Journalist Jaime Maussan kurz nach dem Fund der Knochen. Eine Vermutung, die sich nun als falsch herausstellte.