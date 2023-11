Schachturniere sind normalerweise nicht von großer Aggression oder Brutalität geprägt. Bei einem Event am vergangenen Samstag am Bodensee nahe der deutsch-österreichischen Grenze war das jedoch nicht der Fall. Wie „t-online“ berichtet, kam es während des Turniers in einer Schule in Lindau zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem erwachsenen Mann und einem Kind, das laut Polizeiangaben unter 14 Jahre alt sei.

Der Grund für die Auseinandersetzung sei noch unklar. Fest steht jedoch, dass der Mann das Kind gegen eine Säule gestoßen hat. Dabei hat es sich Teile der beiden vorderen Schneidezähne sowie eines Eckzahns ausgeschlagen.

Ermittlungen werden „noch eine Weile“ dauern

Die Eltern des Kindes erstatten erst am Sonntag Anzeige bei der Polizei Lindau und nannten dabei auch den Namen des Verdächtigen. Dieser wurde noch nicht vernommen. „Weil die Tat erst am Tag danach angezeigt wurde und wir daher nicht am Samstag direkt nach dem mutmaßlichen Angriff vor Ort an der Schule waren, wird es jetzt wohl noch eine Weile dauern, bis die Beteiligten und alle Zeugen befragt werden können“, teilte ein Polizeisprecher dem Onlineportal „t-online“ mit.

Es sei noch nicht klar, ob sich der Vorfall infolge einer Schachpartie ereignete. Dies soll nun ermittelt werden.