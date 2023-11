Italien steuert dem Finale des größten Mafiaprozesses seiner Geschichte entgegen. Am Montag sollen die Urteile gegen 322 mutmaßliche Mitglieder oder Helfer der Verbrecherorganisation ‘Ndrangheta fallen. Die Staatsanwaltschaft fordert lange Haftstrafen bis hin zu 30 Jahren Gefängnis. Insgesamt liegt das geforderte Strafmaß bei 4744 Jahren.

Viele Vorwürfe, viele Kronzeugen

Der Organisation wird unter anderem Drogenhandel, Geldwäsche, versuchter Mord, Erpressung sowie die Gründung einer mafiösen Vereinigung vorgeworfen. Der Prozess soll besondere Brisanz haben, so will der italienische Staat zeigen, dass er sich nicht länger mit den Vorgängen der Mafia abfinden will.

Die meisten der Angeklagten waren im Dezember 2019 bei koordinierten nächtlichen Razzien in Italien, Deutschland, der Schweiz und Bulgarien festgenommen worden. Der Fall hat derart große Dimensionen angenommen, dass ein Callcenter in Lamezia Terme in einen Hochsicherheitstrakt samt Gerichtssaal umgebaut wurde.

Die Anklage stützt sich auf die Aussage von mehr als 50 Kronzeugen, die der Organisation abgeschworen haben. Sie haben im Jänner 2021 wichtige Informationen zur Struktur der Vereinigung bekannt gegeben.

Nach Einschätzung von Experten besteht die Gruppe aus etwa 150 Familien. In den 1980er-Jahren standen auf Sizilien schon einmal mehr als 400 Angehörige der Mafiaorganisation Cosa Nostra vor Gericht.