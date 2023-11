Frankreich ist ein hartes Pflaster für Mobilität. Die Pariser Bürgermeisterin Anna Hidalgo will politische Profiltiefe zeigen. Nachdem die Sozialistin nach einer Volksbefragung erfolgreich ein Verbot gegen E-Scooter in „ihrer“ Stadt umsetzen konnte, soll es nun größeren Autos an den Kragen gehen. Ebenfalls per Referendum sollen am 4. Februar 2024 „sehr deutlich“ erhöhte Parkstrafen für SUVs beschlossen werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Paris - also potenzielle Kurzstrecken-Junkies - würde die Regelung auf ihrem Anrainerparkplatz jedoch gar nicht treffen. Ins Visier genommen werden sollen vor allem Pendlerinnen und Pendler. Die dürfen bei der Pariser Volksbefragung jedoch nicht mitstimmen, weshalb Hidalgos Vorschlag sehr gute Chancen ausgerechnet werden.