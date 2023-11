Naveen Jerith wollte am Dienstagabend nur kurz etwas in einem Schließfach in einer UBS-Filiale beim Zürcher Bellevue verwahren. Doch der 29-Jährige wurde daraufhin von den Mitarbeitern des Paketzustellers im Tresorraum eingesperrt.

Kein Handynetz im Tresorraum

„Ich habe ein Schließfach im Tresor, gegen 16 Uhr fuhr ich mit dem Lift in den unteren Stock“, so der Hotelier, der kurz daraufhin bemerkte, dass sich die Tür nicht mehr öffnen ließ. „Die haben mich einfach im Tresorraum vergessen“, wird Jerith vom Schweizer Newsportal „20Minuten“ zitiert.

Hinzu kam: Im Bunker hatte Jerith auch kein Handynetz. Er habe versucht, sich mit lauten Geräuschen bemerkbar zu machen, als er den Notfallschalter entdeckte. Nach 15 Minuten wurde der junge Mann schließlich von zwei bewaffneten Polizisten in voller Ausrüstung befreit.

Diese haben ihn in der Folge genauestens kontrolliert. Jerith musste sich demnach ausweisen und erklären, was er im Tresor zu erledigen hatte. „Anschließend haben sie mich – gemeinsam mit einer UBS-Mitarbeiterin – befreit“, sagte Jerith. In der Folge entschuldigte sich die Mitarbeiterin beim Unglücklichen, der sich kurzzeitig schon darauf eingestellt hatte, die Nacht am Boden des Tresors zu verbringen.

„Ich hatte schon ein wenig Panik, da ich kein Essen dabeihatte. Zum Glück hatte der Tresor ein WC und somit auch Wasser“, erzählt Jerith. Sein Erlebnis verarbeitete er in der Folge auf TikTok, wo das Video wie eine Bombe einschlug und binnen eines Tages knapp 90.000 Mal angesehen wurde. „Es scheint einfacher zu sein, in einen Tresor hineinzukommen als wieder raus“, fasst Jerith das Zwischenspiel gegenüber 20 Minuten zusammen.