Die Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ in Salzburg sind abgeschlossen. Nach einer letzten Verhandlungsrunde am Mittwochvormittag einigten sich die Parteien auf einen Koalitionspakt. Vorgestellt werden soll die neue Landesregierung der Öffentlichkeit am Freitag.

"Es gibt ein Verhandlungsergebnis. Und das werden wir nun unseren Parteigremien präsentieren und die Zustimmung einholen", sagte Pucher. Über die inhaltlichen Einzelheiten und die genaue Ressortverteilung vereinbarten die beiden Parteien – wie schon während der Verhandlungen – vorerst Stillschweigen. "Jetzt sind die Gremien am Zug. Wir können ihnen ja nicht über die Medien das Verhandlungsergebnis ausrichten", so Pucher.

Widerstand auf mehreren Ebenen

Nach der Einigung von ÖVP und FPÖ zur Bildung der nächsten Salzburger Landesregierung formiert sich auf mehreren Ebenen Widerstand. Die Organisation "#aufstehn" hat eine Online-Petition gestartet, die bisher von über 17.000 Menschen unterzeichnet wurde, im "Personenkomitee Keine Koalition mit der FPÖ" protestieren inzwischen rund 250 Künstlerinnen und Künstler gegen Schwarz/Blau, und am Pfingstmontag veranstaltet das "Salzburger Bündnis gegen Schwarz-Blau" eine Demonstration.

"Nach Mikl-Leitners Kniefall in Niederösterreich droht jetzt auch in Salzburg, dass Hass und Hetze in den Landtag einziehen", heißt es in der Petition von #aufstehn. FPÖ-Chefin Marlene Svazek pflege "enge Kontakte zu rechtsextremen Identitären" und stehe FPÖ-Chef Herbert Kickl nahe, und der "wollte als Innenminister nicht nur Geflüchtete in Lager 'konzentrieren', sondern hat sogar die Menschenrechtskonvention und den Rechtsstaat in Frage gestellt. Kurzum: Eine FPÖ in der Landesregierung würde auch Salzburg eine rassistische und diskriminierende Politik bescheren", ist der Homepage zu entnehmen. Daher fordern die Unterzeichner Landeshauptmann Wilfried Haslauer und seine ÖVP auf, keine Koalition mit der FPÖ einzugehen. "Führt die ÖVP ihren Kuschelkurs mit der FPÖ fort, steht uns wohl nach der Nationalratswahl 2024 eine weitere schwarz-blaue Koalition bevor - dieses Mal mit Kickl als Kanzler."

Offener Brief an Haslauer

Das aus dem Kulturbereich gewachsene Personenkomitee "Keine Koalition mit der FPÖ" appelliert in einem offenen Brief an Haslauer, seine Koalitionspläne zu überdenken. "Die FPÖ ist – in einer unvollständigen Liste aufgezählt – die Freundin des Putin-Lagers, Orbáns und der AfD, die Freundin der Corona-Leugner, der Identitären sowie weit rechts angesiedelter schlagender Studentenverbindungen. Für all das gibt es zahlreiche Belege", heißt es im Brief. Die FPÖ sei "mit Sicherheit kein Demokratie-Sicherungsprojekt, sondern ein Demokratie-Zerrüttungsprojekt. Ihr Vorbild ist unzweideutig der Orbán-Staat und ihre 'Argumente' (vielmehr Sprüche) kommen alle aus dem rechtsextremen Lager. Davon können Sie sich anhand der 1.-Mai-Rede von Manfred Haimbuchner, einem der angeblich Liberalen in der FPÖ, gerne selbst ein Bild machen."

Unter den rund 250 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern und 20 Organisationen finden sich Martin Kušej, Erwin Steinhauer, Gregor Seberg, Chris Lohner, Reinhold Bilgeri, Franz Schuh, Peter Turrini, Barbara Coudenhove-Kalergi, Michael Köhlmeier, Erika Pluhar, Karl-Markus Gauß, Barbara Frischmuth, Paulus Hochgatterer, Marlene Steeruwitz, Anna Baar sowie der Österreichische PEN Club, die Grazer Autorinnen Autorenversammlung, die IG Autorinnen Autoren, die IG Bildende Kunst, die Salzburger Autorinnen Autoren-Gruppe (SAG), die literatur:vorarlberg und das Salzburger Literaturhaus.