Dass Sebastian Kurz am Samstag nach Graz zum Bundesparteitag kommt – und auch kurz (!) auf die Bühne kommt, ist hinlänglich bekannt und besprochen. Dem Vernehmen nach soll er in einem Doppelinterview mit einem anderen Obmann, der auch Kanzler war, in der Geschichte der Volkspartei auftreten: nämlich Wolfgang Schüssel. Doch – nach dem Abtritt der Ministerinnen Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck Anfang der Woche – die ja medial als endgültiges Aus der Ära Kurz und seines Netzwerkes in der Regierung interpretiert wurden – gibt es auch noch eine Änderung im PR-Auftritt. Das Interview soll nicht mehr Ex-Ö3-Moderator Peter L. Eppinger führen, der die letzten Parteitage der Bundes-ÖVP 2017 und 2021 moderiert hat und mit Kurz auch auf der Auftakt-Tour 2019 in einem dicht getakteten Monsterprogramm durch die Lande fuhr. Er war ja unter Kurz als PR-Profi für die Neue Volkspartei geholt worden.