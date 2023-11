In Slowenien schaute Otmar Penker einem Bären direkt in die Augen: „Er war nur 70 Zentimeter von mir entfernt und schnüffelte am Objektiv herum.“ Der Kärntner Filmemacher saß in seinem Tarnzelt und wartete auf eine perfekte Aufnahme. Manchmal legt er sich dort tagelang auf die Lauer und schaut durch die Linse seiner Kamera.