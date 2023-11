Thomas Brezina hat mit seinen Büchern Menschen jeden Alters in seinen Bann gezogen. Viele wuchsen mit der Knickerbockerbande und Tom Turbo auf, doch er begeistert seit einigen Jahren auch mit Büchern für Erwachsene. So hat der 60-Jährige vergangene Woche seine neuen Bücher „Sisis Nacht inkognito“ und „Die Geschichte Österreichs in Reimen“ in der Buchhandlung Moser in Graz vorgestellt.