Das Interieur des Skoda Scala © SKODA

Die Tschechen machen es spannend: Vor der Weltpremiere am 6. Dezember hat Skoda jetzt die ersten Bilder des Interieurs veröffentlicht, das den neuen Kompakten Scala zieren wird. Er bekommt die neueste Infotainment-Generation mit einem freistehenden, bis zu 9,2 Zoll großen und hoch positionierten Bildschirm im Blickfeld des Fahrers. Unterhalb gibt es eine ergonomische Ablage für die Hand, die den Touchscreen bedient. Die optionalen digitalen Armaturen sind mit 10,25 Zoll gleichzeitig das größte Display seiner Klasse und bieten dem Fahrer fünf verschiedene Ansichten.

Auch die Steuerung der Klimaanlage in der Mittelkonsole und die Tasten für die Start-Stopp-Technik, die Fahrprofilauswahl oder den Parkassistenten direkt vor dem Schalthebel sind gut erreichbar. Die seitlichen Lüftungsdüsen reichen bis in die Türen und verstärken die optische Breite und das großzügige Raumgefühl.

Modellvorstellung: Skoda Scala Nur zur ersten Einordnung: Skoda kommt im Frühjahr 2019 mit dem Rapid-Nachfolger Scala. Der Rapid wird auf bestimmten Märkten (z. B. China) weiterleben, aber die Zukunft gehört dem Scala. SKODA Wer dabei einen Golf-Jäger vermutet, liegt nicht ganz falsch. Aber Skoda, im VW-Verbund ob des großen Erfolgs schon argwöhnisch beobachtet, war clever genug, sich nicht direkt gegen die Konzernmutter und den klassischen kompakten Golf zu stellen. SKODA Der Scala wird sich - auch wenn es seine Tarnbeklebung noch nicht so offensichtlich erkennen lässt - viel mehr gegen Modelle wie den 1er BMW richten, deshalb die Einser-Frage. Die Linienführung geht ja auch klar in diese Richtung. Und der Scala wird 2019 für eine weitere Überraschung sorgen, seine Basis nützt man für die Erweiterung von Skodas SUV-Familie. SKODA Nach der ersten Testfahrt kann man das neue Bild vom Scala trotz Tarnbeklebung schärfer zeichnen: Auffallend ist die innere Größe, mit rund sechs Zentimetern mehr Länge als beim Rapid, fast fünf Zentimetern mehr Breite, die Überhänge wurden vorn um über drei Zentimeter zusammengestutzt, aber am Heck um 4,5 Zentimeter verlängert. SKODA Das ergibt ein fantastisches Raumgefühl, der Fond ist nicht mehr Notablage, sondern ein echter Lebensraum. Siehe Knie- und Kopffreiheit - auf einer Länge von nur 4,36 Metern ist das mehr als beachtlich. Der Kofferraum schafft auf Anhieb 467 Liter, das Maximum liegt bei 1410 Liter - auch hier darf sich die Konkurrenz anschnallen. SKODA Und wie auch Skoda-Vorstandschef Bernhard Maier betont: Die Verlängerung des Radstandes (2,65 m, um fünf cm länger) bringt spürbar mehr Komfort und Souveränität ins Auto. Beim Fahrwerk wird man zwei Versionen anbieten. SKODA Bei den Motoren macht Skoda klar Schiff. Nur noch ein Diesel (115 PS) wird an Bord sein. Die drei Benziner (95 bis 150 PS) sind fix gesetzt, auch eine Erdgasvariante ist geplant (90 PS). Nicht gleich vom Start weg im Programm, aber am Produkt-Radar: eine Mild-Hybrid-Version und unter Umständen ein Plug-in-Hybrid. SKODA Das Design spielt sich stark mit der kristallinen Formensprache, der Steirer Karl Neuhold und das Designteam haben ganze Arbeit geleistet. Die Revolution spielt sich im Innenraum ab, bis zur Volldigitalisierung und einem großen, gut eingepassten Mittelbildschirm ist alles möglich, das Ganze wirkt gediegener. Preislich wird man sich trotz der Aufwertung aber am Rapid orientieren. SKODA 1/8

Die geschäumte Oberfläche der Instrumententafel mit großflächigen Dekors sowie der Türverkleidungen trägt eine neue spezifische Narbung, die kristallinen Strukturen nachempfunden ist. Als Wohlfühlfaktor treten die Ambientebeleuchtung mit wahlweise weißem oder rotem Licht sowie warme Farbtöne und farbige Kontrastnähte an den Sitzbezügen auf den Platz, die gegen Aufpreis aus Mikrofaser bestehen.

Platzmangel herrscht bei Skoda üblicherweise nicht – und da wird auch der Scala keine Ausnahme machen. Möglich macht dies der lange Radstand von 2649 Millimetern, der auf den Rücksitzen eine üppige Kniefreiheit von 73 Millimetern wie im größeren Octavia ermöglicht. Die Kopffreiheit im Fond ist mit 982 Millimetern die großzügigste in dieser Klasse. Einen Bestwert markiert auch das Kofferraumvolumen von 467 Litern, das sich bei umgeklappter Rückbank auf 1410 Liter erhöhen lässt.