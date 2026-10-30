„Sorge um Altstadtschutz“ ist in Graz nach Gipfel größer als zuvor

Nach hitziger Sitzung zur vom Land geplanten und vielseits höchst umstrittenen ASVK-Reform im Rathaus gehen die Wogen in Graz weiter hoch.

Stell dir vor, die Landesregierung ändert ein Gesetz zum Schutz der Grazer Altstadt, bindet aber weder die damit seit Jahren befassten Fachleute noch die Grazer Stadtregierung selbst ein. Das ist das grundlegende Szenario, das schon seit Wochen für böses Blut zwischen Grazer Burg und Rathaus sorgt. Dementsprechend hitzig verlief daher der von der grünen Vizebürgermeisterin Judith Schwentner im Grazer Rathaus einberufene Altstadt-Gipfel, zu dem auch Stadtbaudirektor Bertram Werle sowie Vertreter der Altstadtsachverständigenkommission (ASVK) oder der Ziviltechnikerkammer gekommen sind.

Mitglieder der Landesregierung stellten sich der Diskussion nicht, lediglich mit der Reform befasste leitende Landesbedienstete fanden sich ein, um die Grundzüge der Änderungen rund um die ASVK zu erläutern. Den Gesetzestext hält die blau-schwarze Landeskoalition auch weiter unter Verschluss, ehe sie das gesetzliche Deregulierungspaket am Freitag in Begutachtung schickt. Wie berichtet, will das Land vor allem auf Betreiben der FPÖ von Landeshauptmann Mario Kunasek der ASVK die Flügel stutzen und sie massiv an die Leine nehmen. Das Land bestimmt bei dem derzeit unabhängigen Gremium künftig den Vorsitz und dessen Stellvertretung. Die Kommission wird an die Leine und gleichzeitig bei Bauprojekten in Altstadtschutzzonen großteils aus dem Entscheidungsprozess genommen.

Wir reden hier über unser Unesco-Weltkulturerbe. Da kann man nicht einfach über die Stadt Graz und die Menschen, die sich seit Jahrzehnten um dessen Schutz kümmern, drüberfahren. — Judith Schwentner (Grüne) , Grazer Vizebürgermeisterin

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) machte in der Sitzung klar, dass die Stadt Graz diese Vorgangsweise so nicht hinnehmen werde. Ihre Vize Schwentner bekannte, ihre Sorge um die Altstadt sei nach dem Gipfel größer als zuvor und fand kritische Worte in Richtung Land: „Wir reden hier über unser Unesco-Weltkulturerbe. Da kann man nicht einfach über die Stadt Graz und die Menschen, die sich seit Jahrzehnten um dessen Schutz kümmern, drüberfahren.“

Die Stadt will die Begutachtung nutzen, um Verbesserungsvorschläge einzubringen, in der Hoffnung, dass der Altstadtschutz durch das geplante Gesetz nicht geschwächt wird.