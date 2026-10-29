Osttirols Kult-Pizzeria verabschiedet sich mit Abschlussflohmarkt

Ernst Moser, legendärer Küchenchef im Saluti in Matrei, geht in den Ruhestand. Am kommenden Montag kann man große Teile des Inventars käuflich erwerben.

Als der Restaurantführer Gault&Millau vor wenigen Tagen seine 2027er-Ausgabe präsentierte, fehlte eine Osttiroler Institution: das „Restaurant Pizzeria Saluti“ in Matrei, noch für heuer mit drei Hauben hochdekoriert. Über 25 Jahre führte Ernst Moser das Kultlokal im Matreier Tennisstüberl, verband traditionelle Gerichte aus dem Alpenraum mit mediterranen und asiatischen Einflüssen. Weit über das Iseltal hinweg wurde das Saluti zudem als „Gourmet-Pizzeria“ bekannt. Nun geht Küchenchef Moser in den Ruhestand.

Damit heißt es auch, erst einmal Abschied nehmen vom Saluti. Und von seinem Inventar, denn das kommt am Montag, den 2. November, unter den Hammer oder besser gesagt zum Verkauf. Moser lädt zum „Abschlussflohmarkt“, wie er bei Facebook verkündet. Los geht der Abverkauf in den Saluti-Räumen in der Grießstraße 10 ab der Mittagsstunde. Das Ende ist für 20 Uhr angepeilt. Wobei Moser und sein Team einen Rat parat haben: „Früh kommen lohnt sich.“

Zum Verkauf stehen große Teile einer professionellen Restaurantausstattung. Teller, Schüsseln, Schalen und Besteck, aber auch Küchenequipment und Dekomaterial werden angeboten. Ein Geschirrspüler ist ebenso dabei wie Terrassenmöbel. Liebhaberinnen und Liebhaber edler Tropfen kommen auch in ihren zukünftigen Genuss, Moser verkauft die Wein- und Spirituosen-Vorräte.

© Andre Schmidt Ernst Moser prägte die Gourmetszene im Bezirk Lienz nachhaltig und rief den Verein „Osttirol de luxe“ ins Leben

Wie es mit dem Saluti weitergeht, verkündet der Küchenchef a. D. in den sozialen Medien nicht. Die Kleine Zeitung wird in den kommenden Tagen gesondert berichten.