Steiermark und Graz: Wo die Netztarife steigen und wo sie sinken

Die Verordnung zu den neuen Stromnetztarifen ist in Begutachtung gegangen: Im Netzgebiet Steiermark sinken die Gebühren 2027, im Netzgebiet Graz steigen sie.

Das Netzgebiet Steiermark ist das drittteuerste in Österreich, während das Netzgebiet Graz, das sich aber nicht mit den geografischen Stadtgrenzen deckt, zu den günstigsten zählt

Jahr für Jahr wird dieser Verordnung mit besonderer Spannung entgegengeblickt: Die zuständige Regulierungskommission hat nun die neuen Stromnetzentgelte für das Jahr 2027 in Begutachtung geschickt. Die erfreuliche Entwicklung: In Summe sinken die Netzgebühren österreichweit im Schnitt um 3,6 Prozent auf 9,74 Cent je Kilowattstunde. Der Vorstand der Regulierungsbehörde E-Control, Alfons Haber, spricht von guten Nachrichten für viele Haushalte in Österreich. Verantwortlich dafür seien eine Umstellung der Investitionsplanung sowie Mengenänderungen: Größere Strommengen führten zu reduzierten Entgelten. Es gibt aber auch Netzgebiete, in denen die Pfeile nach oben zeigen, das sind Innsbruck, Tirol, Oberösterreich, Kärnten sowie Linz und Graz.

Zur Einordnung: Eine Stromrechnung setzt sich aus drei Teilen zusammen: Zum reinen Energiepreis (Anbieter und Tarif frei wählbar) kommen die Netzentgelte, die rund ein Drittel der gesamten Rechnung ausmachen und von der E-Control festgelegt werden (der Netzbetreiber kann nicht gewechselt werden) sowie Steuern und Abgaben.

Die Höhe der Stromnetzgebühren fällt regional sehr unterschiedlich aus, österreichweit gibt es 14 Netzgebiete, die Steiermark ist traditionell im bundesweiten Spitzenfeld einzementiert. Das Netzgebiet Steiermark ist das drittteuerste in Österreich, während das Netzgebiet Graz, das sich aber nicht mit den geografischen Stadtgrenzen deckt, zu den günstigsten zählt.

Graz ist nicht gleich Graz

An dieser Differenz ändert sich, trotz eines Rückgangs der Netzentgelte im Netzgebiet Steiermark von 4,4 Prozent (laut Verordnungsentwurf), auch 2027 wenig. Die Senkung sorgt aufs Jahr gesehen für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden (kWh) für eine Ersparnis von 21,42 Euro. Mit 11,01 Cent je kWh (netto, also exkl. Umsatzsteuer) liegt das Netzgebiet Steiermark dennoch klar über dem Bundesschnitt von 9,74 Cent/kWh. Das Netzgebiet Graz, wo 2027 eine Erhöhung um 3,4 Prozent (entspricht einem Anstieg von 11,72 Euro zum heurigen Jahr) in der Verordnung vorgesehen ist, liegt bei 8,47 Cent/kWh. Vom niedrigen Niveau in Graz profitieren aber eben nicht alle Grazer Haushalte. Die Grenzen der Netzgebiete sind historisch gewachsen und ziehen sich teilweise durch einzelne Stadtbezirke oder Straßenzüge. Damit kommt es innerhalb von Graz auch dazu, dass zum Teil auf einer Straßenseite der teure Netztarif des Netzgebiets Steiermark gilt, auf der anderen der günstige des Netzgebiets Graz.

So könnte sich die neue Systematik auswirken

Erstmals verordnet die Regulierungskommission übrigens zwei Tarifsysteme. Neben der bestehenden gibt es, wie berichtet, eine neue Systematik, für deren Einführung die Grundsatzverordnung einen Zeitraum von 1. Jänner 2027 bis 1. Juli 2028 als Übergangsfrist vorsieht. Neben dem Bezug der Menge wird dann auch die Leistung zu einem wichtigen Faktor. Bei einer angenommenen Leistung von 4 kW sinken die Netztarife im Österreichschnitt noch etwas deutlicher, nämlich um 5,7 Prozent. Doch auch hier gibt es regionale Unterschiede: Würden die Netztarife bereits auf die neue Systematik umgestellt, wäre das im Netzgebiet Graz für einen Haushalt mit maximal 4 kW Leistung mit einem Anstieg um 7,4 Prozent bzw. 25,37 Euro im Jahr verbunden. Im Netzgebiet Steiermark bliebe es bei der Kostensenkung um 4 Prozent. Allerdings haben es bei dem neuen System die Verbraucherinnen und Verbraucher selbst in der Hand, die Netzentgelte zu senken. Schließlich reduziert sich der Netztarif, wenn man Leistungsspitzen vermeidet. Noch sind das aber hypothetische Annahmen.

Denn sowohl die Energienetze Steiermark als auch die Energienetze Graz planen – wie fast alle Netzbetreiber in Österreich – voraussichtlich Anfang 2028 auf die neue Systematik umzusteigen. Im Unternehmen wird betont, dass man zuvor noch Kundinnen und Kunden ausreichend darüber informieren möchte, wie sie ihren Verbrauch optimieren können.