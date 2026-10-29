Zwei Verletzte bei Pkw-Kollision in Eibiswald

Donnerstagfrüh kam es in Aibl, Gemeinde Eibiswald, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Die beiden Lenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg wurden leicht verletzt.

Donnerstagfrüh heulten die Sirenen in Aibl, Gemeinde Eibiswald. Auf der L655 kam es gegen 6.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Aus noch unbekannten Gründen kollidierte der Pkw eines 36-jährigen Weststeirers mit dem einer 24-jährigen Lenkerin, ebenfalls aus dem Bezirk Deutschlandsberg.

Laut Informationen der Feuerwehr Eibiswald und Polizei fing das Auto der jungen Frau darauf Feuer. Ein Anrainer habe kurzerhand den Brand gelöscht. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Nachlöscharbeiten und sicherte die Unfallstelle ab. Durch die Kollision wurden die beiden Lenker leicht verletzt, die junge Weststeirerin zur weiteren Versorgung ins LKH Südweststeiermark nach Deutschlandsberg gebracht. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr und dem Roten Kreuz auch ein First Responder und die Polizei.