Vom Schüler zum Stifter: Anexia-Chef gründet Stiftung für Bildung

Burkhard Grabner hat Alexander Windbichler einst als Lehrer gefördert. Jetzt leitet er dessen Stiftung, die Kinder für Technik und Technologie begeistern soll.

Kinder und Jugendliche zwischen drei und 19 Jahren in Kärnten für Technologie und Technik zu begeistern: Dieses Ziel verfolgt Alexander Windbichler, Chef des Kärntner IT- und Cloud-Dienstleisters Anexia, mit seiner kürzlich gegründeten gemeinnützigen Anexia Privatstiftung. Um es zu erreichen, initiiert Windbichler gemeinsam mit Stiftungsvorstand Burkhard Grabner Projekte wie die Techademy. In den Herbtsferien beschäftigen sich etwa Kinder in Workshops im Klagenfurter Makerspace mit humanoiden Robotern, Programmiersprachen und Schaltkreisen.

Zweck der Stiftung, die unabhängig von Anexia ist und potenziell auch Externen offensteht, sei die Förderung von Technologie durch Bildung. „Ich will dem Kärntner Bildungssystem, in dem ich groß geworden bin und auch viel Glück erfahren habe, etwas zurückgeben“, sagt Windbichler, dessen Unternehmen heute international erfolgreich ist und rund 500 Mitarbeiter beschäftigt. Ein Teil dessen, was Anexia verdiene, komme der Stiftung zugute, so Windbichler. In den nächsten Jahren soll so ein Millionenbetrag in die Stiftung fließen. Er sehe das auch als Beitrag zur digitalen Souveränität Europas, die er forcieren will: „Die schaffst du nur, wenn du in Bildung investierst.“

© Thomas Hude Alexander Windbichler (rechts) und Burkhard Grabner (Mitte) forcieren die gemeinnützige Privatstiftung für die Vermittlung von Technik und Technologie

Vom Lehrer zum Stiftungsvorstand

Mit Grabner verbindet Windbichler eine langjährige Beziehung: Er war an der HTL Mössingerstraße jener Lehrer, der ihn „positiv beeinflusst und gefördert hat“. Dieses „Talent“ dürfe man nicht in Pension gehen lassen, so Windbichler. Grabner sieht sich als jemand, der „Neugierde wecken, aber niemandem etwas aufzwingen“ will. Es gehe ihm um Teamgeist und Chancengleichheit. Unterstützt werde er von vielen Freiwilligen, betont Grabner.

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Die Kosten für die halbtägigen Techademy-Workshops trägt Anexia, inklusive Busfahrt. Vorerst können Schulen und Kindergärten aus Klagenfurt-Stadt Workshops buchen, vier weitere Bezirke sind in Vorbereitung.