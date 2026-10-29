Diskussionsabend in Deutschlandsberg: „Vorsorge ist mehr als jährlicher Krebsabstrich“

Unter „Frau, schau auf dich – Moderne Vorsorge für die Familie“ lud die Stadt Deutschlandsberg zum Diskussionsabend mit Primar Alexander Huber vom LKH Südweststeiermark.

HPV-Impfung, Mammografie bis zu Frühe Hilfen: Im Restaurant Kollar-Göbl in Deutschlandsberg rückte die Stadtgemeinde Mittwochabend das Thema Vorsorge für Frauen und Familie ins Rampenlicht. Vortragender Alexander Huber, ärztlicher Leiter der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am LKH Südweststeiermark, zeigte anhand von Zahlen, Daten und Beispielen auf, wie wichtig das Thema ist. Denn: „Vorsorge ist mehr als jährlicher Krebsabstrich.“

Zu Beginn gab er den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, darunter Andreas Thürschweller, Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Eibiswald, einen Einblick in seine Abteilung. So zählte man 2025 etwa 717 Geburten und 1200 Operationen. Durchschnittlich bleiben die Frauen rund 2,2 Tage im Krankenhaus.

© KLZ / Barbara Mikschofsky Gemeinderätin Sigrid Riegler, Primar Alexander Huber und Stadträtin Barbara Spiz bei der Veranstaltung

Im Bereich der Geburtshilfe sei die richtige Vorsorge nicht nur für das Kind entscheidend. „Die Schwangerschaft ist eine Belastungssituation für den Körper. Es kann zu Schwangerschaftsdiabetes, Schwangerschaftsvergiftung und mehr kommen“, zeigt der Facharzt auf. Mit der richtigen Vorsorge könne man vieles abfedern, bevor es entsteht. Neben niedergelassenen Ärzten seien auch Hebammen sowie die Online-Hebammen-Sprechstunde wichtige Säulen. Eine tragende Rolle im Bereich Seelisches und Soziales nannte Huber die Frühen Hilfen.

HPV-Impfung und Mammografie

„Wenn es um Vorsorge geht, müssen wir aber auch über chronische Erkrankungen reden“, schnitt Huber neben Übergewichtigkeit bei Schwangeren ein weiteres Thema an. Der Erfolg etwa der HPV-Impfung sei wissenschaftlich bewiesen worden. Vor dem 20. Lebensjahr minimiere die Impfung das Risiko für Gebärmutterhalskrebs um mehr als 90 Prozent. Ein idealer Zeitpunkt für die Impfung für Mädchen und Burschen sei zwischen dem neunten und 14. Lebensjahr. „Ich habe die erste HPV-Impfung vor meiner Schwangerschaft bekommen. Ist es sinnvoll trotz des zeitlichen Abstands nun die zweite nachzuholen?“, will eine Zuhörerin wissen. Der Abstand mache nichts aus, eine zweite sei laut Huber zu empfehlen.

Bei der Vorsorge von Brustkrebs – österreichweit rund 7000 Neuerkrankungen pro Jahr – setze man auf Mammografie, Ultraschall bis Abtasten der Brust. „Wie schädlich ist eine Mammografie?“, fragten sich gleich mehrere Teilnehmer. Die Strahlenbelastung sei kein Thema. Schmerzen von den Untersuchungen seien zudem kein Indikator dafür, dass etwas beschädigt worden ist, klärte der Facharzt auf. Zwei Stunden lang stand er neben dem Vortrag den Teilnehmern Rede und Antwort und konnte so manches Gerücht auch im Anschluss beim gemeinsamen Ausklang entkräften.