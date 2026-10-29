Bei „The Taste“ wurde es eng im Team von bekanntem Oststeirer

Bernd Heinrich-Piebel alias Dragqueen Samantha Gold nimmt an der SAT.1-Kochsendung „The Taste“ teil. Beim ersten Teamkochen schnitt seine Gruppe am schlechtesten ab. Ein Mitglied musste gehen.

Der gebürtige Markt Hartmannsdorfer Bernd Heinrich-Piebel kocht bei der SAT.1-Kochsendung „The Taste“ im Team von Starkoch Alexander Herrmann

Jeden Mittwoch wird bei der Sendung „The Taste“ auf SAT.1. gekocht. Mit dabei ist der gebürtige Markt Hartmannsdorfer Bernd Heinrich-Piebel, auch bekannt als Dragqueen Samantha Gold. In der ersten Folge kochte er sich ins Team von Starkoch Alexander Herrmann mit seinem geflämmten Lachs.

In der zweiten Folge mussten die 16 verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten (pro Starkoch und somit pro Team sind es vier Kandidaten) ihr Können beim Teamkochen beweisen.

1 / 2 Starkoch Alexander Herrmann (Mitte) mit seinem Team: Burkhard, Bernd, Jakob und Hanna © Joyn/Benedikt Müller

Als erste Gastjurorin kehrte Graciela Cucchiara zurück – sie bekam in der ersten Staffel von „The Taste“ alle vier Buzzer von allen Juroren. Heute betreibt sie eine Eventlocation samt Kochschule in München und ist ein gern gesehener Gast in sämtlichen Kochshows. Bekannt ist die Italienerin als „Mamma Graciela“ und so war auch das Motto beim ersten Teamkochen: Italien - Kochen wie Mamma.

Bernd Heinrich-Piebel zeigte sich davon begeistert: „Bella Italia – das war Wow! Danke, danke! Dann auch noch Mamma-Küche, also so kochen, wie es Mama oder Oma machen. Das ist genau mein Thema.“ Und auch die Starköchin selbst hatte es ihm angetan: „Sie ist so eine coole Persönlichkeit, so sympathisch.“

© Joyn/benedikt Müller Moderatorin Angelina Kirsch und Gastjurorin Graciela Cucchiara

Das Los entschied, welches Team welchen Gang zubereitet. Alexander Herrmanns Team, zu dem auch Bernd Heinrich-Piebel gehört, erhielt Primi Piatti. „Dazu zählt nicht nur Pasta, sondern auch Auflauf oder Parmigiana“, erläuterte die Gastjurorin.

Für das letzte Gericht entschied sich der 42-jährige Oststeirer, der seit einem Jahr mit seiner Familie in Schweden lebt. „Parmigiana ist eines der Lieblingsgerichte meines Ehemanns. Dabei handelt es sich um einen Auflauf mit Auberginen, Tomatensauce und Parmesan. Es ist ein Gericht, das eigentlich nicht für den Löffel geeignet ist.“

1 / 6 Das Essen wird auf den kleinen Löffeln serviert, diese werde am Ende verkostet. © Joyn/benedikt Müller

Die Teilnehmenden müssen das Essen immer auf einem Löffel servieren, der am Ende von der Jury verkostet wird. Pro Team wurde nur ein Löffel zur Verkostung ausgewählt, dies wurde intern besprochen. In dieser Woche wurde Heinrich-Piebels Löffel nicht erwählt, sondern jener seiner Teamkollegin Hanna. Eine Fehlentscheidung?

Gastjurorin Graciela Cucchiara überzeugte Hannas Löffel am wenigsten. Sie kostete pro Team einen Gang. Daher musste ein Mitglied aus Alexander Herrmanns Team die Sendung verlassen. Es traf den 65-jährigen Burkhardt Aden.