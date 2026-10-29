Sechs Meter hohe Hecke kippte auf Straße in Südkärnten

Das Hindernis blockierte im Gemeindegebiet von Eisenkappel-Vellach die B 82. An den Aufräumarbeiten war auch die Straßenmeisterei beteiligt.

Zu einem technischen Einsatz alarmiert wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Eisenkappel in den Abendstunden des 27. Oktober. Der Grund für den Einsatz war eine rund sechs Meter hohe Grünschnitthecke, die im Gemeindegebiet von Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela auf die Seeberg Straße (B 82) in Richtung Seebergsattel gekippt war. Nachdem Mitglieder der FF Bad Eisenkappel gemeinsam mit Mitarbeitern der Straßenmeisterei Bad Eisenkappel das Hindernis entfernt hatten, war der Straßenabschnitt wieder uneingeschränkt passierbar.

Im Einsatz standen laut dem Facebookpost der Bad Eisenkappler Feuerwehr auch Beamte der Polizeiinspektion Eberndorf/Dobrla vas.