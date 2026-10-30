Waldbrand in Eisbach-Rein: Jetzt startet die Aufforstung

Im Frühling verwüstete ein Waldbrand im Norden von Graz die Fläche von 100 Fußballfeldern. Aus 100.000 Setzlingen wächst nun der Wald der Zukunft.

Von Stift Rein aus geht es über die Forststraße stetig bergan in Richtung Mühlbachkogel. Wo der Wald sich lichtet, gibt er den Blick auf das Grazer Bergland frei. Bis zum Horizont folgt ein Bergrücken auf den anderen. Am 25. April war es jedoch nicht der umwerfende Ausblick, der dafür sorgte, dass es hier auf rund 900 Meter Seehöhe brummte. Eine Wanderin hatte einen Brand an den Hängen des Hochsteins bemerkt und Alarm geschlagen. Es sollte 17 Tage dauern, bis der größte Feuerwehreinsatz in der Geschichte der Steiermark beendet war.

„Es war ein Samstag, ich war daheim, als der Anruf gekommen ist. Ich war dann mit den ersten Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr oben. Es war ein Schock zu sehen, wie schnell sich die Flammen durch den Wind ausgebreitet haben“, erinnert sich Florian Soritz, als Förster der Forstverwaltung Stift Rein für die Wälder zuständig. 70 Hektar Wald wurden von dem Brand in Mitleidenschaft gezogen, zeitweise kämpften hunderte Helfer gleichzeitig gegen die Flammen. Auf den Großeinsatz folgten im Sommer herausfordernde Aufräumarbeiten.

1 / 6 Verkohlte Baumstümpfe sind noch zu sehen, rundherum hat sich die Natur den Boden aber bereits zurückgeholt © Klz / Stefan Pajman

4 Millionen Euro Schaden richtete der Waldbrand an, der heuer von 25. April bis 11. Mai in Eisbach-Rein im Gemeindegebiet von Gratwein-Straßengel im Bezirk Graz-Umgebung wütete. Eine Fläche von 100 Fußballfeldern stand in Flammen.

Steile, teils felsige Hänge

Ein Blick auf die betroffenen Hänge macht deutlich, wie schwierig der Einsatz war. Das abgelegene Gelände ist steil, teils felsig. „Im Sommer haben wir das Schadholz aufgearbeitet, es musste mit dem Seilkran aus den Hängen geholt werden“, erzählt Soritz. Seit einigen Tagen ist nun ein Trupp des Kalwanger Unternehmens Lieco im Einsatz, um die Wiederaufforstung des Gebiets in Angriff zu nehmen.

Die Natur holte sich den Boden bereits zurück

Was überrascht: Verkohlte Baumstümpfe sind auf den Brandflächen noch zu sehen, den Boden hat sich die Natur aber bereits zurückerobert. „Die Asche wirkt wie Dünger. Der Boden ist deshalb schnell zugewuchert“, erklärt Soritz. Das schätzt auch das Wild. Die empfindlichen Jungflanzen müssen deshalb besonders gut geschützt werden. Holzpflöcke kennzeichnen die Plätze, wo die rund 30 Zentimeter großen Setzlinge in den Boden kommen. Ein darübergestülptes Netz schützt vor allem die jungen Eichen, die das Wild als Delikatesse besonders schätzt.

© Klz / Stefan Pajman Förster Florian Soritz ist für die insgesamt 2000 Hektar großen Wälder zuständig, die zum Zisterzienserstift Rein gehören

Drohnen im Einsatz

Unglaubliche 70.000 bis 100.000 Setzlinge werden in den nächsten Wochen und im kommenden Frühjahr an den Hängen in die Erde gesteckt. Nur ein kleiner Teil davon wird zu Baumriesen heranwachsen. Die Bestände werden immer wieder ausgelichtet, übrig bleiben die vitalsten Exemplare. An den unzugänglichsten Stellen kommen mit Saatgut bestückte Drohnen zum Einsatz. „Auf maximal einem Viertel der Fläche, wo Mutterbäume den Brand überstanden haben, gibt es eine Chance, dass sich der Wald natürlich verjüngt“, ergänzt Soritz.

Waldfläche zum zweiten Mal verwüstet

Besonders bitter aus seiner Sicht: Zwei Drittel der Brandflächen waren Jungwald. „Wir hatten dort durch den Sturm Paula 2008 große Schäden. Die Aufforstung nach dem Sturm verursachte hohe Kosten”, blickt der Förster zurück. Nach dem Brand heißt es nun ein zweites Mal zurück an den Start. Der Schaden, den der zweitgrößte Waldbrand in der jüngeren Geschichte der Steiermark angerichtet hat, war enorm. Er wird mit vier Millionen Euro beziffert.

Mehr Kiefern und Eichen

Der Reiner Förster versucht, trotzdem positiv nach vorn zu blicken. Erkenntnisse aus dem Großbrand fließen in die Waldbewirtschaftung mit ein. „Die Lärche ist oben grün, ich denke, sie wird überleben, weil die dicke Borke den Baum geschützt hat“, nimmt er mit seinen Erklärungen einem kohlschwarzen Baumstamm den Schrecken. „Die Buchen, die das Feuer überstanden haben, haben okay ausgesehen, sind dann aber eingegangen“, ergänzt der Förster. „Wir haben jetzt die Chance, bei den Baumarten korrigierend einzugreifen“, erklärt er mit dem Blick auf den Pick-up, mit dem die Jungpflanzen auf den Bergrücken transportiert wurden. „Vorher haben Fichte und Lärche dominiert, jetzt werden wir stärker auf trockenresistente Arten wie Kiefer und Eiche setzen, auch Winterlinden werden gepflanzt“, erläutert Soritz. Um mit den neu aufgeforsteten Flächen auch Erträge zu erwirtschaften, braucht man in der Forstverwaltung des Zisterzienserstifts allerdings einen langen Atem. „Es dauert rund 100 Jahre, bis die Bäume erntereif sind“, erklärt der Experte.