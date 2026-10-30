Klinikum Klagenfurt will Mitarbeiter per Klage in neue Ambulanz zwingen

Das Team der Notaufnahme soll auch den Dienstplan der Erstversorgungsambulanz mitbesetzen. Kabeg klagt entsprechende Betriebsvereinbarung ein.

Als „Meilenstein“ in der Kärntner Gesundheitsversorgung wird sie stets bezeichnet: Die Erstversorgungsambulanz (EVA) am Klinikum Klagenfurt. Sie sollte seit Juli 2026 in Betrieb sein und die Zentrale Aufnahme- und Erstversorgungseinheit (ZAE) durch bessere Patientenlenkung entlasten. Bald müssen aber ausgerechnet die Mitarbeiter der ZAE den Dienstplan der EVA mitbesetzen - das will die Kabeg per Klagsschrift erwirken.

„Die anhaltend hohe Arbeitsbelastung zeigt sich mittlerweile auch in gehäuften Krankenständen und zunehmenden Überlastungssituationen innerhalb des Teams. Und es müssen andauernd Dienste kompensiert werden“, sagt der Betriebsrat der ZAE. Man arbeite rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, teilweise seien ausreichende Pausen nicht gewährleistet und man müsse schon jetzt Spezialambulanzen mitbetreuen. Bei der geplanten Integration der EVA seien Arbeitszeiten vorgesehen, „die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erheblich erschweren und Fragen hinsichtlich der Belastbarkeit aufwerfen.“ Konkret sollen die Mitarbeiter künftig unter der Woche von 15.30 Uhr bis 22 Uhr arbeiten, an Wochenenden von 10 Uhr bis 22 Uhr.

© KLZ/Thomas Martinz Zentralbetriebsrat Michael Kraxner

Es hätte elegantere Lösungen gegeben. Wir stehen jetzt natürlich hinter den Mitarbeitern der Zentralen Aufnahme- und Erstversorgungseinheit. — Michael Kraxner , Kabeg-Zentralbetriebsrat

Dafür bräuchte es jedoch eine neue Betriebsvereinbarung, die die Belegschaft ablehnte - mit 40:3 Stimmen. „Entlastung statt Belastung war der eigentliche Grundgedanke. Es geht uns nicht darum, notwendige Versorgungsleistungen grundsätzlich infrage zu stellen. Aber zusätzliche Aufgaben können nicht einfach auf eine bereits sehr stark ausgelastete Einheit übertragen werden“, so der ZAE-Betriebsrat. Kabeg-Zentralbetriebsrat Michael Kraxner ergänzt: „Es hätte elegantere Lösungen gegeben. Wir stehen jetzt natürlich hinter den Mitarbeitern der ZAE.“ Einige wollen sich schon auf andere Stationen versetzen lassen, wie Insider berichten.

Die Kabeg bleibt hart und hat nun eine entsprechende Betriebsvereinbarung vor dem Arbeits- und Sozialgericht eingeklagt, Antragstellerin ist die Pflegedirektorin des Klinikums, Margarete Peternel-Scheiber.

© Markus Traussnig Pflegedirektorin Margarete Peternel-Scheiber

Da es derzeit nicht genügend externe Bewerber gibt, wurde auch die Option berücksichtigt, interne Mitarbeiter für die EVA zu gewinnen. — Margarete Peternel-Scheiber , Pflegedirektorin Klinikum Klagenfurt

„Da es derzeit nicht genügend externe Bewerber gibt, wurde auch die Option berücksichtigt, interne Mitarbeiter für die EVA zu gewinnen. Durch die Inbetriebnahme der EVA ist auch eine deutliche Reduktion an Patienten in der ZAE zu erwarten, wodurch es letztendlich auch zu einer Entlastung der Mitarbeiter kommt“, so Peternel-Scheiber auf Anfrage. Weil keine Betriebsvereinbarung zustande kam, habe man das Schlichtungsverfahren eingeleitet.

„Bewerbungssituation ist gut“

Man nehme generell mit Dienstzeitmodellen und entsprechender Urlaubsplanung auf die familiären Umstände der Mitarbeiter Rücksicht. „Ein Dienst in der EVA bedeutet für die Mitarbeiter, dass keine Nachtdienste zu versehen sind und dies somit auch zur Familienfreundlichkeit beitragen kann“, betont die Pflegedirektorin. Etwaige Versetzungsansuchen aus dem Pflegebereich, die im Zusammenhang mit der EVA zu sehen seien, seien nicht bekannt. „Der Bereich der ZAE ist im Pflegebereich nach wie vor ein nachgefragter und attraktiver Arbeitsplatz. Die Bewerbungssituation ist sehr gut.“

Wann geht die EVA nun in Betrieb? Peternel-Scheiber: „Sobald sowohl im pflegerischen als auch im ärztlichen Bereich ausreichend Mitarbeiter gefunden werden konnten.“

© Helmuth Weichselbraun Landesrätin Beate Prettner

Die Kabeg hat einen ganz klaren Arbeitsauftrag vom Land bekommen. Dafür gibt es eine Managementebene, die das umzusetzen hat. — Beate Prettner , Gesundheitsreferentin

Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) erklärt: „Die Kabeg hat einen ganz klaren Arbeitsauftrag vom Land Kärnten bekommen. Dafür gibt es eine Managementebene, die das umzusetzen hat.“ Sie erwartet den Start der EVA Anfang 2027. Prettner: „Die Erstversorgungsambulanz soll als zentrale Anlaufstelle für Menschen mit allgemeinmedizinischen Fragen dienen. Sie soll das extramurale Angebot ergänzen und die Bevölkerung außerhalb der regulären hausärztlichen Ordinationszeiten versorgen. Dadurch soll auch die zentrale Notfallaufnahme entlastet werden, da nicht alle Personen, die die Notfallambulanz eines Krankenhauses aufsuchen, eine spitalsärztliche Behandlung benötigen.“