Verbote und Schüsse von hinten

Der tägliche Morgenpost-Kommentar aus der Redaktion. Heute zum Thema Social Media und überholter Witz.

Einfach scheint das nicht zu sein. In Österreich soll wie berichtet ab Jänner 2027 ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige in Kraft treten. Das hat die Bundesregierung so beschlossen, weil Plattformen wie TikTok, Instagram, Snapchat und YouTube bei Minderjährigen eine Art Suchtverhalten auslösen können. Österreich ist mit diesem Vorhaben nicht allein, ob es umgesetzt werden kann, wird nun aber erst von der EU-Kommission geprüft, berichtet mein Kollege Walter Hämmerle – und stellt die Szenarien der Entscheidung vor, die noch bis Monatsende fallen soll. Demnach könnte Brüssel Einwände anmelden, die eine Umsetzung des Plans noch ganz beträchtlich verzögern könnten – und das ist nicht ganz unwahrscheinlich, weil nämlich die Kommission selbst einen „Kids Act“ plant. Bitte warten, scheint also vorerst die Devise zu lauten.

Anderswo geht es schneller in die Umsetzung. Auf der Insel Sardinien haben sich 15 Restaurants zusammengeschlossen: Kurzerhand verbieten sie Familien, am Tisch ihre Smartphones, Tablets etc. zu benutzen. Begründung: Die Gäste sollen lieber mehr miteinander reden. Die Lokalzeitung „L’Unione Sarda“ berichtet von dem einmonatigen Versuch namens „Essen ohne Bildschirm“ („A tavola senza schermi“), der dazu beitragen soll, in Familientreffen wieder „Dialog und Geselligkeit“ einzuspeisen.

Teil des Menüs sind Brettspiele, Infomaterialien und ein Praxisguide, der Eltern dabei hilft, den Nachwuchs in der digitalen Welt zu begleiten. Initiiert hat die Aktion die örtliche Ombudsfrau für Kinder und Jugendliche, Anna Cau, und „L’Unione Sarda“ zitiert sie mit einer klugen Einsicht: Man müsse die Kinder vor ungeeigneten Inhalten schützen, aber vor allem bräuchten „die Eltern ein besseres Bewusstsein für die Risiken und Möglichkeiten der digitalen Technologie“. Das hört sich grundvernünftig an und wird mit einem „Tisch-Kontrakt“ in den teilnehmenden Restaurants umgesetzt: Bei Ankunft der Gäste werden alle Smart Devices weggepackt, und der ganze Abend gehört dem Essen und dem Gespräch. Klingt appetitlich.

© KK Zu Tisch mit dem Smartphone? Nicht in 15 sardischen Restaurants

Mit der Appetitlichkeit hatte es eine Figur, die ihre Hoch-Zeit in der Vor-Smartphone-Ära gefeiert hat, ja nie so wirklich. Ali G ist wieder da. Das allererste Alter Ego des britischen „Borat“- und „Brüno“-Erfinders Sacha Baron Cohen, Anfang der 2000er-Jahre auch in der „Donnerstag Nacht“ des ORF umtriebig, zog in seiner „Da Ali G Show“ als mit dem Mikro bewaffneter Möchtegern-Vorstadt-Gangsta Promis und Privatleute durch den Kakao: als sagenhaft inkompetenter Interviewer entlarvte er die Eitelkeiten und Abgründe seiner Gesprächspartner.

Jetzt ist „Ali G“ zurück: Im Kinofilm „Ali G – Who Iz I“ versucht sich die von Baron Cohen mit rassistischen und homophoben Vorurteilen über-ausgestattete Kunstfigur in Amerika – und entlarvt dabei dessen Bewohner, linke wie rechte, als Vollidioten und geistige Tiefflieger. In der Wahl der Mittel ist Baron Cohen dabei nicht wählerisch: Zu den mittlerweile bekanntesten Pointen des Films, in dem er auch noch einen Ex-Mossad-Agenten und einen super-woken Intellektuellen spielt, gehört ein künstlicher Umschnall-Hintern, der aus dem After scharfe Patronen abfeuert.

Den extra tiefen Humor kennt man so ähnlich auch schon von „Borat“ – neu ist der Widerstand, den die Gags von „Ali G“ nicht nur unter veräppelten Betroffenen, sondern auch auf Social Media ausgelöst haben: Der Witz sei veraltet, hieß es da etwa, die einst lustigen Tabubrüche rund um hasserfüllte MAGA-Deppen und hypersensible progressive Schneeflöckchen seien aus der Zeit gefallen und peinlich. Es gab sogar Boykottaufrufe gegen den Film. Sacha Baron Cohen selbst betrachtet derartige Kritik als Beweis, dass das Internet Fakt und Lüge nicht mehr auseinanderhalten könne – und dass eine polarisierte Gesellschaft krude, nach allen Seiten austeilende Satire umso dringender braucht.

Das sehen offensichtlich nicht alle so: In Österreich etwa hat der Film, der in Großbritannien erst letzten Freitag anlief, gar keinen Verleih gefunden und kam nicht in die Kinos. Dafür ist er mittlerweile bereits auf Amazon Prime zu sehen. Aber wenigstens nicht in sardischen Restaurants.

Ihnen einen schönen Tag!

Herzlich,

Ute Baumhackl