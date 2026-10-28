Heimlicher Nachtspaziergang sorgt für Zündstoff auf Kärntner Hof

Eine dritte Hofdame rückt am Südkärntner Hof von Bauer Thomas an, Betten werden verteilt und ein Spaziergang unter Sternenhimmel sorgt für Eifersucht.

An Thomas’ „Flirtstation“ herrscht Hochbetrieb. Der Jungbauer aus dem Bezirk Völkermarkt durfte in der jüngsten Folge „Bauer sucht Frau“ mit Ilayda (21) seine dritte Hofdame empfangen, während sich Konkurrentinnen Selina und Christine (beide 24) mit reichlich Skepsis gegenseitig kennenlernten.

Wie ihre Vorgängerinnen bringt auch Illayda Geschenke und hofft bar jeder Nervosität an Bauer Thomas keine „red flag“ wahrzunehmen, wie man unliebsame Eigenschaften in der modernen Dating-Welt nennt. Er findet sie auf jeden Fall „sehr sympathisch, ein sehr fesches Dirndl“. Auch die pferdeliebende Kindergärtnerin findet ihn „urnett“, bemerkt aber seine Angespanntheit, die ein Spritzer sogleich auflockern soll.

Knallhart analysiert Thomas: „Kindergärtnerin ist für einen Familienwunsch sicher von Vorteil.“ Diese hat für seinen Bauernhof auch schon ein Konzept im Kopf. Davon weiß er aber noch nichts. Dafür freut sich der Jäger über das Geschenk: Hutschmuck und ein Rehposter mit Zielscheibe. Auch sie freut sich über Thomas’ Holzherz. Prompt übernimmt sie das Steuer seines Mulis.

Am Hof bei den anderen Kandidatinnen angekommen findet Illaya die beiden direkt sehr nett. Das beruht auf Gegenseitigkeit, wenngleich der Konkurrenzgedanke spürbar mitschwingt. Ein Schnapserl soll’s richten. Dann wird zu slowenischsprachiger Volksmusik zum Tanze aufgefordert. Der Bauer entpuppt sich als guter Tänzer. Sein Gesang kommt zwar weniger gut an, aber Thomas nennt erstmals eine Präferenz, zumindest als Tanzpartnerin: Christine.

© Ernst Kainerstorfer Bauer Thomas

Es folgt die obligatorische Hausführung mit Schlafplatzvergabe. Während die zwei anderen in das Gästezimmer ziehen, wird’s für Illayda Thomas’ Zimmer. Der strahlt schelmisch grinsend. Es folgt die Jause mit Thomas’ Geschwistern, die schon ganz neugierig auf die Kärntnerin, die Salzburgerin und die Niederösterreicherin sind. Alle fühlen sich wohl, nur in Thomas’ Haut will keiner stecken. Bei noch mehr Tanzen kommt man sich näher.

Doch eine muss gehen. Christine gibt zu, mit Thomas vorm Schlafengehen noch bei Sternenhimmel spazieren gewesen zu sein. Das stößt Bettgenossin Selina sauer auf. Ob es einen Kuss gab? Beim Frühstück wird sich über die Nacht ausgetauscht und spekuliert.

Dann geht’s ab Richtung Wald. In der entsprechenden Arbeitskleidung findet Thomas „alle Drei sehr sexy“. Vorher aber ein Abstecher in den Schweinestall und ein gemeinsames Probeliegen im Heu. Statt der sprichwörtlichen Nadel muss Selina ihre Brille suchen. Der Finder Thomas wird sogleich zu ihrem Held. Die Entscheidung, wer als erstes gehen muss, fällt erst nächste Woche um 20.15 Uhr auf Joyn und ATV.