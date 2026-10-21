Heuballen, Holzherz, Herzklopfen: Kärntner Bauer im Flirtmodus

Bauer Thomas aus dem Bezirk Völkermarkt startete bei der Dating-Show „Bauer sucht Frau“ mit drei jungen Kandidatinnen in seine Hofwoche.

Akribisch bereitet sich der 26-jährige Bauer Thomas aus dem Bezirk Völkermarkt auf die Ankunft seiner drei Hofdamen vor. Schwester Anja hilft ihm dabei, eine Empfangs- oder besser gesagt „Damenstation“ in Pink einzurichten. Doch mit jeder Minute steigt die Nervosität. „Bleib so, wie du bist – tu dich nicht verstellen für die Mädls“, rät ihm Anja. Ob er die Nerven behält? „Du wirst das schon machen“, beruhigt sie ihn.

Mit Selbstvertrauen hat die erste Kandidatin kein Problem. „Ich bleib’ auf alle Fälle bis zum Schluss – ich mach’ das Rennen“, ist sich Selina sicher, obwohl auch sie nervös ist. Bei der ersten Begegnung mit Koffer und einem Geschenkskorb in Händen entschärft sie die etwas angespannte Situation kurzzeitig mit einem „Schen hobt’s es do“. Auch einen Brief hat die 24-Jährige mitgebracht, die selbst auf einem Bergbauernhof aufgewachsen ist.

Beiden verschlägt es die Sprache. Ein lockeres Gespräch will nicht entstehen. Ein Spritzer am Heuballen soll die Stimmung auflockern. Thomas’ Deko kommt gut an. Schnell spricht Selina von Schicksal. Ein Geschenk von Thomas soll dieses besiegeln: ein massives Holzherz. „So ein schönes Geschenk hab’ ich noch nie bekommen.“ Selina zählt sogleich ihre Leidenschaften auf: jagen, backen, kochen. Darauf Thomas: „Und i tua gern essen.“ Das Eis ist gebrochen.

© ATV Das Eis bricht langsam: Thomas und Selina

Was dann folgt, dafür braucht man starke Nerven: Thomas liest Selinas handgeschriebenen Brief in ihrem Beisein laut vor. Wer Fremdscham nicht aushält, für den ist „Bauer sucht Frau“ nichts. Selina wiederum versteht nicht, warum Thomas noch Single ist und fasst zusammen: „Wir würden schon gut zusammenpassen – optisch und von den Werten her.“

Mit dem „Muli“ geht’s hinauf zum Hof, bevor Thomas die nächste Hofdame abholen fährt. Für Selina ist klar: Sie muss auf Angriff gehen. Doch auf Thomas wartet unten schon Christine – ebenfalls mit Geschenkskorb, nur halt oben herum etwas freizügiger. „Fesch“ ist Thomas’ erster Kommentar gegenüber seiner zweiten Hofdame. „Der erste Eindruck war bombastisch“, berichtet er danach. Er habe nur auf ihre Augen geschaut. Da muss er selber lachen.

© ATV Tiefe Blicke: Thomas und Christine

Die Sympathie scheint gegenseitig. Gastgeschenk, Heuballen und Spritzer kommen auch bei der 24-Jährigen gut an. Tiefe Blicke werden ausgetauscht. Ein Kennenlernspiel soll die gute Chemie zwischen den beiden untermauern. Insgesamt ein deutlich lockereres Date als das erste.

Oben am Hof wird Thomas inzwischen schon vermisst. Das gegenseitige Kennenlernen der beiden Hofdamen verläuft, wie man es sich vorstellt: „Ich suche keine Freundin – ich suche einen Mann“, ist man sich einig. Die Dritte im Bunde, Ilayda (21), wird nächsten Mittwoch, 28. Oktober, um 20.15 Uhr auf Joyn und ATV vorgestellt.