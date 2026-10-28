Fleetwood rockt den League Cup: Arsenal scheiterte an Viertligisten

Viertligist Fleetwood Town bezwang im League Cup Arsenal mit 6:4 nach Elfmeterschießen und steht sensationell im Viertelfinale.

Mit der Rockband Fleetwood Mac, die nach dem Schlagzeuger Mick Fleetwood benannt war, hat Fleetwood Town nichts zu tun – und doch ist der Viertligist aktuell der größte Rockstar im englischen Fußball. Nichts sprach vor dem Aufeinandertreffen mit Arsenal für den 18. der League Two, der sich mit zwei Auswärtsniederlagen gegen Cheltenham und Exeter City im Gepäck dem englischen Meister entgegenstellte und am Ende die wohl größte Sensation in der Geschichte des EFL Cups lieferte. Erst einmal, nämlich 1974/75, gelang es bisher einem Viertligisten, einen Erstligisten aus dem Bewerb zu nehmen. Damals unterlag Leeds United mit 0:3 gegen Chester City. Im Vorjahr etwa schaltete Fleetwoods Liga-Konkurrent Grimsby Town in Runde zwei Manchester United ebenfalls im Elfmeterschießen aus. Diesmal war es das aktuell 86. beste Team Englands, welches den Vorjahres-Finalisten der Champions League im Achtelfinale bezwang.

Die heisere Stimme von Torhüter Jay Lynch, der im Elfmeterschießen den Elfer von Bruno Guimaraes hielt und dadurch den Weg für Conor Haughey zum alles entscheidenden Treffer ebnete, ist wie Musik in den Ohren all jener Fußball-Fans, die stets unverbesserlich und meist ertraglos den krassen Außenseitern die Daumen drücken: „Das ganze Team war großartig – das bedeutet hier jedem alles!“ Dass der League Cup, an dem die 72 Teams der English Football League, die den Bewerb organisiert, und die 20 Klubs aus der Premier League teilnehmen, stets im Schatten des prestigeträchtigen FA Cups steht und teils als „Mickey-Mouse-Cup“ abgewertet wird, stößt im knapp 30.000 Einwohner zählenden Städtchen in Lancashire niemandem sauer auf.

„Ich bin so stolz auf die Truppe, ich kann noch gar nicht sagen, was das für die Stadt und den Verein bedeutet“, freute sich Trainer Matt Lawlor. Dessen Team war durch Aaron Lupalo-Bi gar in Führung gegangen (21.), Stürmer-Star Gyökeres gelang allerdings nur noch der Ausgleich (50.). Max Dowman sah aufseiten Arsenals kurz vor Schluss zudem noch Rot (86.). „Die letzten Minuten vor dem Elfmeterschießen waren Folter für mich“, sagte Lawlor. „Klar, Arsenal war in Unterzahl, aber das waren immer noch zehn der besten Spieler des Landes.“ Gunners-Coach Mikel Arteta schonte zwar wie im League Cup üblich zahlreiche Top-Stars, mit Kalibern wie Gyökeres, Kai Havertz oder den eingewechselten Martin Ödegaard und Eberechi Eze stand bei Arsenal dennoch genügend Qualität auf dem Platz des Highbury Stadiums.

1 / 4 Fleetwood (rechts) jubelte gegen Arsenal © IMAGO/Alun Roberts

Wie bitte? Highbury? Nein, die Blamage gegen Fleetwood ging nicht im mittlerweile weitgehend abgerissenen Highbury-Stadion, der legendären Spielstätte Arsenals von 1913 bis 2006, über die Bühne, sondern im etwas mehr als 5000 Zuschauer fassenden Stadion an der Highbury Avenue in Fleetwood. Eine Ironie des Schicksals, welche die „Cod-Army“, die Kabeljau-Truppe aus der einstigen Fischerei-Hochburg, deren größter Arbeitgeber heute der Zuckerl-Hersteller „Fisherman‘s Friend“ ist, für sich zu nutzen wusste. Und vielleicht findet sich im Sensations-Team von heute ja auch der Jamie Vardy von morgen, der Fleetwood 2012 mit 31 Treffern erstmals in die Football League schoss. Und während im League Cup die Traumreise auch im Viertelfinale weitergehen soll, holt Fleetwood am Samstag der Liga-Alltag wieder ein – da ist mit Bristol Rovers der Tabellen-15. zu Gast, am Papier also der Favorit. Aber wie Cup-Held Haughey sagt: „Den englischen Meister zu schlagen, zeigt, was für ein gutes Team wir sind.“