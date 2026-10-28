Robert Micheu: „Solche Aussagen machen etwas mit jungen Frauen“

Coach Robert Micheu (51) hat sich in der 2. Bundesliga mit den Austria-Damen im Spitzenfeld etabliert. „Du kommst an gewissen Entscheidungen nicht vorbei.“

Austria-Klagenfurt-Damen-Coach Robert Micheu (51) spricht nach acht gespielten Runden in der 2. Fußball-Bundesliga über . . .

. . . sein Zwischenresümee. Als Tabellenzweiter kann man zufrieden sein. Krottendorf war ja letzte Saison schon Meister, konnte aufgrund der fehlenden Lizenz nicht aufsteigen und will definitiv in die 1. Bundesliga. Sie haben sich dementsprechend auch verstärkt.

. . . die Stärke der Austrianerinnen. Wir sind als Kollektiv stark und haben uns mit unseren Neuzugängen punktuell sehr gut verstärkt.

. . . Krottendorf, die noch ungeschlagen sind. Es ist schwierig, da noch ranzukommen. Natürlich will man sich nie mit etwas abfinden, aber man muss die Leistung des Gegners neidlos anerkennen. Wenn man acht Spiele gewinnt, hat das seine Qualität. Wir müssen uns nach wie vor weiterentwickeln und dürfen nicht ständig nur das Negative suchen. Wir sind im zweiten Jahr, und das ist immer schwierig. Zudem werden wir nicht mehr unterschätzt. Wir werden versuchen, Krottendorf auf den Fersen zu bleiben. Dann wird man sehen, wie es bei ihnen in dieser Saison mit der Lizenz aussieht. Aber natürlich müssen wir unsere Hausaufgaben machen, wobei ich der weiteren Entwicklung positiv entgegenblicke.

. . . die Arbeit mit den Damen. Die Zufriedenheit über Kleinigkeiten ist offensichtlich. Was man nicht vergessen darf, ist, dass vieles auf die Spielerinnen einprasselt. In der vergangenen Saison wurde davon gesprochen, dass wir ein Abstiegskandidat sind. Solche Aussagen machen etwas mit jungen Menschen, so ehrlich muss man sein. Heuer ist außerdem eine neue Hierarchie entstanden, an die sich auch alle erst einmal gewöhnen müssen.

. . . Menschlichkeit im Fußball. Auch wenn es nicht meiner Persönlichkeit entspricht, muss ich manche Dinge ansprechen, selbst wenn sie unangenehm sind oder hart klingen. Aber wenn du besser werden willst und nach mehr strebst, kommst du an gewissen Entscheidungen nicht vorbei – der ein oder andere Tausch muss dann auch mal sein. Das fällt mir nicht immer leicht, macht die Arbeit aber auch spannend. Auf die Zunge beißen muss ich mir nicht.

. . . mehr Professionalität. Man kann den Frauenfußball nicht mit dem der Herren vergleichen. Der eine mag das, der andere nicht. Viele Fußballerinnen müssen Training, Beruf oder Ausbildung unter einen Hut bringen. Dafür ist ein gutes Zeitmanagement erforderlich. Ich glaube, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis mehr Professionalität einkehrt.

. . . das Leben daheim. Meine Freundin Sabine schaut viel Fußball, die Kinder auch. Wir haben zwar vereinbart, dass wir zu Hause nicht über Fußball reden, aber das klappt, na ja (lacht). Zum Glück spielt der Kleine Eishockey.

. . . die Förderung junger Talente. Es ist extrem positiv, dass wir die KFV-Mädchen- beziehungsweise Frauenakademie haben. Wir dürfen aber nicht den nächsten Schritt versäumen und müssen den Spielerinnen auch etwas bieten. Die Kommunikation zwischen den Akademietrainern und uns muss noch intensiver werden. Unser Ziel muss es sein, dass unsere Talente in Kärnten bleiben.

. . . den ÖFB-Cup-Kracher. Am 7. November um 13 Uhr empfangen wir im Wörthersee-Stadion Champions-League-Teilnehmer Austria Wien. Wird ein Highlight.