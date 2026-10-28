Neues steirisches Integrationsleitbild: 46.960 Euro für Expertise von Heinzlmaier

Die Steiermark lässt das Integrationsleitbild überarbeiten. Auftrag an bekannten wie streitbaren Experten macht 46.960 Euro aus.

Externe Experten waren und sind in der Landespolitik gefragt. Zuletzt hat Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) für die Budgetsanierung drei Fachleute beauftragt: Wifo-Chef Gabriel Felbermayr für rund 29.000 Euro (ohne Umsatzsteuer), Finanzrechtsfachfrau Tina Ehrke-Rabel für 35.000 Euro sowie Gesundheitsökonom Christian Köck für knapp 104.000 Euro (jeweils mit Umsatzsteuer). Und auch Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) holt Expertise ins Landhaus.

Wie berichtet, wird die „Charta des Zusammenlebens in Vielfalt“ eingemottet. Das neue Integrationsleitbild entsteht unter der wissenschaftlichen Begleitung von Bernhard Heinzlmaier (Institut für Jugendkulturforschung). Um 46.960 Euro (ohne UST), das geht aus einer Anfragebeantwortung des Sozialressorts an die Grünen hervor.

Aus der SPÖ ausgetreten

Ungeachtet der Expertise ist der Wiener Forscher für etliche Grüne und Rote ein „rotes Tuch“. Nach eigenen Angaben ist er nach Jahrzehnten aus der SPÖ ausgetreten und wählte zuletzt Herbert Kickl (FPÖ). Beiträge im vielkritisierten „exxpress“ oder eine regelmäßige Sendung im blauen „Austria First“ sind Wasser auf den Mühlen seiner Kritiker – und Fans.

© Grüne Veronika Nitsche (Grüne) übt Kritik an der Auftragsvergabe

Zu letzteren zählt Veronika Nitsche (Grüne) erwartungsgemäß nicht. Sie wirft Landesrat Amesbauer vor, dass es bei der Vergabe weniger um fachliche Kriterien gegangen wäre: „Sonst hätte eine Forschungseinrichtung mit Integrationsexpertise den Zuschlag bekommen.“ Der Beauftragte habe sich nicht durch Bemühen um Integration hervorgetan, sondern durch Polemik.

Nicht nur Asyl

Amesbauer hingegen hat im Vorfeld betont, das Integrationsleitbild beschränke „sich nicht auf den Bereich Asyl und Migration, auch wenn dort die größten Herausforderungen liegen. Es (das Leitbild; Anm.) soll vielmehr die unterschiedlichen Formen von Zuwanderung klar unterscheiden“.