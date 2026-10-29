Pro & Kontra: Braucht es Halloween in Österreich?
Es ist ein Fest, das spaltet. Halloween wird in Österreich vor allem bei Kindern Jahr für Jahr beliebter. Sollen wir den Tag feiern? Oder uns lieber doch auf „unsere“ Bräuche besinnen?
Der Kürbis hat wieder Hochsaison. Nicht (nur) aus kulinarischen Gründen, am Samstag ist wieder Halloween. Also das amerikanische Pendant zu Allerheiligen. Seit Jahren gewinnt der vorabendliche Brauch auch bei uns an Bedeutung. Kinder ziehen um die Häuser, Erwachsene zieht es auf Partys. Doch braucht es in Österreich einen importierten „Feiertag“? Oder ist Halloween nur eine farbenfrohe Abwechslung im sonst eher grauen Alltag zu dieser Jahreszeit?
Pro
Zugegeben, Halloween-Krimskrams braucht es genauso wenig wie das zehnte zuckerlfarbene Keramikhäschen zu Ostern oder den dritten Rentierpulli mit roter LED-Nase zu Weihnachten. Was wir allerdings brauchen, sind kleine Momente kindlicher und vielleicht auch kindischer Freude und Ausgelassenheit. Ebendiese Funktion hatte ja schon von alters her der Fasching in unseren Breiten. Auch er ist eine Umfahrungsstraße des Alltags und ein Parkett, auf dem der Schalk im Nacken einfach einmal tanzen darf. In diesem Sinne frisst uns der spitzzahnige Halloween-Kürbis sicher nichts weg, sondern gibt manchen sogar einen zusätzlichen Tag im Jahr die Chance auf einen kindischen Grinser im Gesicht.
Der spitzzahnige Halloween-Kürbis frisst uns nichts weg, sondern gibt manchen einen zusätzlichen Tag im Jahr die Chance auf einen kindischen Grinser im Gesicht.— Margot Jeitler, Redakteurin Regionalbüro Hartberg
Kontra
Das Problem mit aus den USA importierten Traditionen ist meist die unausweichliche Kommerzialisierung des Anlasses. Das gilt für den „Black Friday“, der aus diesem Grund zur „Black Week“ wurde und dessen Upgrade zum „Black Month“ schon getestet wird. Das gilt für die immer häufiger durch heimische Kinderzimmer fliegende Zahnfee. Und es gilt auch für Halloween. Noch vor der Verherrlichung von Sachbeschädigung. Kostüm, Süßigkeiten in großen Mengen, im Idealfall Dekoration. Dabei sein kostet. Nicht alle Eltern können sich das auch leisten. Und am Ende bietet auch der heimische Kalender genügend Feste, die es ausgiebig zu feiern gilt.
Das Problem mit aus den USA importierten Traditionen ist meist die unausweichliche Kommerzialisierung des Anlasses.— Markus Sebestyen, Redakteur Bundesland Kärnten