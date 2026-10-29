Kontra

Das Problem mit aus den USA importierten Traditionen ist meist die unausweichliche Kommerzialisierung des Anlasses. Das gilt für den „Black Friday“, der aus diesem Grund zur „Black Week“ wurde und dessen Upgrade zum „Black Month“ schon getestet wird. Das gilt für die immer häufiger durch heimische Kinderzimmer fliegende Zahnfee. Und es gilt auch für Halloween. Noch vor der Verherrlichung von Sachbeschädigung. Kostüm, Süßigkeiten in großen Mengen, im Idealfall Dekoration. Dabei sein kostet. Nicht alle Eltern können sich das auch leisten. Und am Ende bietet auch der heimische Kalender genügend Feste, die es ausgiebig zu feiern gilt.